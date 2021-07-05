Шукшинские дни на Алтае-2021 отменили из-за коронавируса

Фестиваль отменяют второй год подряд Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже второй год подряд из-за роста числа больных коронавирусом отменяется Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае».

В таких случаях говорят, что ничто не предвещало беды: число больных стабильно шло на спад, организаторы планомерно готовились с шумом и блеском провести очередной фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», звездам кино и литературы активно рассылались приглашения, но внезапно началась третья волна коронавируса и за две недели до начала торжеств организаторы объявили – праздника не будет.

- «Шукшинских дней на Алтае» в июле этого года не будет, - сказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова в понедельник, 5 июля, во время онлайн пресс-конференции. – Несмотря на то, что новые поправки в указ губернатора позволяют провести малые формы мероприятий, тем не менее, мы принимаем такое решение, чтобы в целом минимизировать количество мероприятий, которые пройдут в ближайшем будущем. Предварительно нами принято решение перенести «Шукшинские дни» на другие даты: с 28 сентября по 2 октября.

Но пока эта информация предварительная. Только ближе к дате проведения станет понятно: как, каким образом и в каком формате будет проводиться так или иная часть фестиваля. Что останется, а от чего придется бесповоротно отказаться.

Скорее всего, организаторы постараются сохранить кинофестиваль в ныне действующем формате. К тому же афиша уже сформирована. В нее вошли 13 работ, и как ранее сообщалось, фильмом-открытием остается лента «Земля Эльзы», который был снят на Алтае.

- В афишу вошли и российские фильмы, и региональные из Башкортостана, Якутии, - добавляет Безрукова.

Также постараются сохранить в прежнем формате встречи с литераторами, актерами и режиссерами, музейные мероприятия. Открытие Шукшинских дней состоится в Барнауле, а вот закрытие принято решение перенести в ДК города Бийска.

- Естественно, учитывая эпидобстановку и сезонность, мы не будем проводить все мероприятия, которые предполагают уличные действия: программу на Пикете, у памятника Шукшина в Барнауле и народные гуляния в Сростках, - говорит министр культуры.

Напомним, в 2020 году впервые в истории проведения фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» он был отменен. Частично мероприятия (кинофестиваль) провели в сентябре, а остальное перекочевало в онлайн среду.

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