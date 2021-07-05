Выплаты одиноким родителям в Алтайском крае - 2021: кто и сколько получит

Размер выплаты составляет 50% от прожиточного минимума. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 июля в Алтайском крае начался прием заявлений на новые ежемесячные пособия одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет. Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по региону Наталия Мочалова разъяснила в прямом эфире в Instagram, кому положены выплаты и каков их размер.

Кто считается единственным родителем

– Единственным родителем мать или отец считаются, если второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении, либо записан туда лишь со слов, а также, если родители развелись и есть соответствующее решение суда, – пояснила Татьяна Мочалова.

Как поясняет спикер, одиноким родителем считается даже в том случае, если он повторно вступил в брак и проживает с новым супругом.

Выплаты назначаются на детей с 8 до 16 лет включительно. То есть право на пособие начинается со дня рождения ребенка, когда ему исполняется 8 лет и аннулирует при достижении 17 лет. При этом неважно, где учится ребенок – в школе, колледже или вузе, имеет значение только возраст.

Размер выплат

Размер выплаты вычисляется в соответствии с прожиточным минимумом для ребенка, установленным в регионе и составляет половину от его суммы. В Алтайском крае он составляет 10611 рублей. Получается, что выплата алтайским семьям с одним родителем составит 5305,50 руб. в месяц на каждого ребенка.

На выплату может претендовать не каждый одинокий родитель, а только те, у кого доход семьи не превышает размер прожиточного минимума на душу населения. В Алтайском крае его размер - 10655 руб.

Подать заявление на пособие можно на портале «Госуслуги» или в отделениях Пенсионного фонда.

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