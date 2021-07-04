Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 5 июля 2021 года: выявлено больше 55 тысяч зараженных

В больницах сейчас развернуто 3568 коек для лечения больных ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 5 июля 2021 года: с начала пандемии в регионе выявили больше 55 тысяч зараженных. Только за сутки специалисты подтвердили еще 196 случаев заболевания новой инфекцией, сообщает краевой оперштаб.

Общая статистика в настоящий момент выглядит следующим образом:

- 55182 заболевших (+196);

- 47308 выздоровевших (+21 за сутки);

- 3478 умерших (+8, все от ковида): 2487 – из-за коронавируса, 991 – по иным причинам.

В больницах сейчас развернуто 3568 коек для лечения больных ковидом, 2684 из них подключены к ИВЛ. Известно, что сейчас в ковидных госпиталях находятся 2496 человек с коронавирусом и 494 пациента с пневмонией. Также на дому наблюдаются 78 бессимптомников и 495 больных пневмонией.

Всего в регионе на наличие инфекции обследовано уже 1591958 человек. Ранее по распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко в крае увеличили охват тестированием. Это стало возможно за счет средств бюджета региона и ТФОМС.

Также в крае продолжается вакцинация против ковида. Всего Алтай получил уже больше 417 тысяч комплектов вакцины. По последним данным 92 211 человек получили первую прививку и 265 848 человек полностью привиты.

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