Заключительный этап ралли «Шелковый путь» перенесли в Алтайский край

Такое решение было принято из-за сложной эпидобстановки в Монголии Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 4 июля, министр спорта Алтайского края официально объявил о том, что заключительный этап ралли «Шелковый путь» вновь пройдет в нашем регионе. Такое решение было принято из-за сложной эпидобстановки в Монголии, где участники планировали завершить свой маршрут.

- 6 июля в Алтайском крае стартует пятый, заключительный этап гонки. Скоростной участок пройдет по той же трассе: Рассказиха – Акутиха. Мы поддержали ралли «Шелковый путь» в этом решении, - пишет министр на своей странице в инстаграме.

Однако в Алтайском крае в ближайшие дни начнут действовать ограничения в связи с распространением коронавируса: мероприятия с числом участником больше 50 человек запрещены по решению оперштаба. Поэтому ралли пройдет без зрителей.

Награждать участников международных соревнований будут в Республике Алтай с соблюдением всех эпидемических норм.

Напомним, в Алтайском крае участники ралли уже побывали: 3 июля в нашем регионе прошел второй этап. Гонщики проехали 132 километра в четырех районах края - Первомайском, Топчихинском, Троицком, Быстроистокском. Всего в ралли участвуют представители более 40 стран. Они передвигаются на мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, внедорожниках и грузовиках.

Подробнее о том, как прошел второй этап ралли «Шелковый путь» в Алтайском крае, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

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