Всего в соревнованиях принимают участие представители более 40 стран Фото: Олег УКЛАДОВ

3 июля в Алтайском крае впервые прошел этап международного ралли «Шелковый путь». На событии, собравшем толпы очевидцев, побывал и фотокорреспондент «Комсомолки». Как прошло крупнейшее в мире соревнование на территории края – в нашем материале.

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Поприветствовать участников соревнований в село Рассказиха Первомайского района прибыл губернатор Виктор Томенко. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, он поблагодарил организаторов за доверие в проведении соревнований.

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я желаю, чтобы сегодня было красиво, чтобы это было запоминающееся событие, чтобы надолго в памяти остались интереснейшие старты, замечательная техника. И, конечно, мы будем следить за результатами. Желаю всем здоровья и получить удовольствие от соревнований, - отметил глава региона и призвал гостей мероприятия помнить про противоэпидемические меры – социальную дистанцию и ношение средств защиты.

Всего в соревнованиях принимают участие представители более 40 стран на мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, внедорожниках и грузовиках. В этом году ралли стартовало в Омске. По территории Алтайского края участники проехали 132 километра в четырех районах Алтайского края - Первомайском, Топчихинском, Троицком, Быстроистокском. Изначально планировалось, что финишной точкой соревнований станет столица Монголии Улан-Батор, однако коронавирус спутал все планы.

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

- Принимая во внимание сложную ситуацию и форс-мажорные обстоятельства с распространением COVID-19 в Монголии и осознавая в полной мере ответственность за здоровье участников ралли и местного населения, Дирекция ралли приняла решение не пересекать границу Россия-Монголия, а использовать для продолжения проведения одиннадцатого издания Международного ралли «Шёлковый путь» спецучастки на территории Российской Федерации, - сообщает «Алтайский спорт».

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 4 июля, гонщики вышли на старт третьего этапа по маршруту «Горно-Алтайск - Кош-Агач». Он будет проводиться в формате марафона. Это значит, что участники будут при необходимости сами ремонтировать свой транспорт, а механики или другие члены команды не смогут приближаться к авто и мото на протяжении всего этапа.

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Этап международного ралли «Шелковый путь» прошел в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где посмотреть ралли «Шелковый путь» в Алтайском крае

Ралли впервые пройдет по территории нашего региона (подробнее)