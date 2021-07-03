Любовь и алкоголь из «Обрезков металла». В «Республике ИЗО» открыта выставка скульптур

Выставка «Обрезки металла». Фото: Марина КОЧНЕВА

Железный человек, согнувшийся в три погибели, несет на себе кучу вещей. Сверху на этой горке-горбе безмятежно улыбается балалаечник. То ли битый небитого везет, то ли разбитного.

– Это самая первая моя работа , – рассказывает 37-летний Михаил Половников, автор экспозиции «Обрезки металла» , представленной в "Республике ИЗО". – Называется «Ноша», напоминая о том, как часто человек берет на себя непосильную груду обязанностей.

Выставка «Обрезки металла». Фото: Марина КОЧНЕВА

Каменщик Половников все представленные на выставке работы создал во дворе дома за два года.

- Из металлических обрезков, которые обычно выбрасывают, а я как Плюшкин собрал,- пошутил Михаил.

- Скульптуры, иллюстрирующие металлические состояния, впечатляют, – комментирует в сети Владимир Ильин, один из посетителей выставки. – Николай Тихонов мечтал из людей делать гвозди (помните строки: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей») здесь представлены результаты обратного процесса, и на них стоит посмотреть.

Выставка «Обрезки металла». Фото: Марина КОЧНЕВА

Среди металлических состояний, представленных автором: работа; ноша; бездействие; сон; связь; алкоголь; беспомощность ; увлечённость; любовь; выход; и, в завершение, автопортрет.

- Эти философские работы интересно рассматривать,- говорит искусствовед Любовь Норгелене.- Вот такие бы скульптуры ставить в городе, а не пошловатый цементный кич, как это зачастую происходит…

Выставка работает по адресу: Барнаул, проспект Космонавтов, 6г.

Часы работы: с 13.00 до 19.00 четверг, пятница, суббота, воскресенье.

Выставка «Обрезки металла». Фото: Марина КОЧНЕВА

Выставка «Обрезки металла». Фото: Марина КОЧНЕВА

Выставка «Обрезки металла». Фото: Марина КОЧНЕВА

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