Больше 50 не собираться: алтайский оперштаб ввел новые ограничения из-за ковида

Изменения в указ глава региона внесет в начале следующей недели. Фото: пресс-служба губернатора АК

Сегодня, 2 июля, в правительстве Алтайского края прошло очередное заседание оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции. По итогам заседания были принятые новые ограничительные меры.

- На территории Алтайского края в течение последних трех недель отмечается рост заболеваемости от 33 до 70 процентов еженедельно. Ежедневный темп прироста составляет в течение недели от 6 до 8 процентов. В структуре заболеваемости доля Барнаула составила 47 процентов <…> Заболевшие преимущественно в возрасте 30-49 лет, - сообщила глава алтайского управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов добавил, что в связи с ростом заболеваемости за последнюю неделю в крае серьезно нарастили коечный фонд – с 1812 до 3158 коек. При этом всего 18% коек сейчас свободно, а число мест с подключением ИВЛ постоянно растет.

- Мы принимаем меры для развертывания дополнительной коечной мощности: в планах у нас Мамонтовская ЦРБ, Рубцовская ЦРБ. Со следующей недели перепрофилируем корпус 12 горбольницы Барнаула и готовим краевую больницу для того, чтобы поступающие коронавирусные больные с сопутствующими заболеваниями также могли получать медицинскую помощь, - подчеркнул Попов.

В настоящий момент в регионе есть месячный запас лекарств для больных ковидом, которые лечатся на дому, и средств индивидуальной защиты для медиков. Также, по распоряжению губернатора, в крае увеличивают охват тестированием на наличие инфекции за счет средств бюджета Алтайского края и ТФОМС. В сутки сейчас проводят 193 исследования на 100 тысяч населения.

Также было решено ввести дополнительные ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса:

- в крае запрещаются массовые мероприятия численностью свыше 50 человек;

- театрам, кинотеатрам, спортивным клубам и открытым бассейнам разрешается работать при условии вместимости не более 50%.

Соответствующие изменения в указ глава региона Виктор Томенко внесет в начале следующей недели.

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