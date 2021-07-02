Прививка вызывает бесплодие, «Спутник V» небезопасен: мифы о вакцинации, которые развеяли алтайские эксперты

Вакцинация продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за недостатка информации о вакцинации среди жителей региона распространились немало заблуждений об иммунизации. Некоторые люди считают, что прививка может вызвать бесплодие и другие опасные последствия. 1 июля алтайские эксперты прокомментировали доводы антипрививочников и развеяли самые популярные мифы о вакцинации.

Миф: вакцины небезопасны и их действие мало изучено

Это не так. Каждая вакцина проходит несколько этапов исследований и испытаний. Все зарегистрированные препараты безопасны, поэтому и находятся в гражданском обороте.

–Вакцина новая по названию, а не по технологии создания. Подобные методы использовали и ранее, – заявила Ульяна Калинина, замруководителя краевого управления Роспотребнадзора.

Валерий Шевченко, главный внештатный инфекционист Алтайского края отметил, что быстрое внедрение вакцины было необходимо.

– Технологии, на которых основаны внедрения всех вариантов вакцин, разрабатывались годами. Если говорить о «Спутнике V», то методическая, научная, отчасти практическая база для появления препарата готовилась практически десять лет. Все используемые вакцины технологически были внедрены в практику, пусть и в ограниченном контингенте, – подчеркнул Валерий Шевченко.

Он добавил, что исследования продолжаются, но это не должно никого пугать.

– Нет оснований считать, что, например, в итоге скажем, что эти вакцины вредны,– сказал главный внештатный инфекционист региона. – Безопасность была главным условием их запуска в гражданский оборот. Эффективность и длительность формирования иммунитета - то, что изучается. Человечество согласилось на это только потому, что других более надежных вариантов для борьбы с ковидом просто нет.

Каждого, кто проходит вакцинацию, вносят в единую базу. Привитые заполняют дневник на Госуслугах, пишут об изменениях в состоянии здоровья, если они есть. При необходимости с пациентами свяжутся медики.

Миф: власти скрывают реальные последствия вакцинации

За ситуацией следит Росздравнадзор, Минздрав, Роспотребнадзор и другие ведомства. Наталья Белоцкая подчеркнула, что «все прозрачно и за медиками жесткий контроль».

– В современных условиях, когда каждый из нас пользуется разными соцсетями, что-то скрыть не получится. Если бы все было настолько глобально небезопасно, то было бы известно всем. То, что реакция на введение вакцины может быть, говорится всегда и пишется в инструкции. Организм может отреагировать, это нормально, – отметил Валерий Шевченко.

Миф: вакцина вызывает бесплодие

Нет, прививки не влияют на репродуктивные функции. Все вакцины прошли доклинические испытания.

– Миф возник несколько лет назад, когда известный человек на крупном форуме не совсем правильно сформулировал свою мысль. Есть инфекции, встретившись с которыми даже один раз в жизни, повторно не заболеешь. Такой иммунитет называется стерилизующим, отсюда и пошел миф о том, что вакцина вызывает бесплодие, – отметила замминистра.

Миф: вирус мутируют и вакцина будет не эффективна против новых штаммов

– Опубликованные данные по эффективности вакцины «Спутник V» составляют 91,7%. Эффективность в отношении новых штаммов изучается, но те данные, которые имеются, говорят о том, что вакцины удерживает штаммы.

Миф: коронавирусом чаще болеют пожилые люди, а молодежь вне опасности

Конечно, пожилые люди наиболее уязвимы к коронавирусу, однако молодые люди также часто болеют COVID-19.

– Ситуация меняется, к сожалению, в третью волну эпидпроцесса начинают чаще болеть молодые, что для нас очень прискорбно. Также заражаются беременные женщины и дети. В две предыдущие волны среди тяжелых пациентов людей из этой категории было немного, а сейчас все меняется, в особенности среди беременных, – сказала Наталья Белоцкая, замминистра здравоохранения Алтайского края.

Ульяна Калинина добавила, что среди заболевших вырос удельный вес пациентов в возрасте 18-29 лет. При этом немало зараженных коронавирусом и в возрасте 30-49 лет.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае составляет 54787 человек. Количество тяжелобольных – 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 149.