Ажиотаж: жители Алтайского края выстраиваются в огромные очереди на прививку от ковида

В Барнауле помимо прививочных кабинетов в поликлиниках работают еще и два мобильных комплекса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае наблюдается ажиотаж на прививки против коронавируса. Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, люди выстраиваются в очереди. Из-за увеличения спроса в ближайшее время будут открыты дополнительные прививочные кабинеты.

- В связи с увеличением роста заболевших коронавирусной инфекцией, все больше жителей края принимают решение в пользу вакцинации, поэтому сегодня мы наблюдаем ажиотажный спрос в прививочные кабинеты поликлиник и мобильных комплексов. Причем основной спрос идет в Барнауле – около половины от всех вакцинированных. Соответственно, образовалась очередность как на запись в поликлинику, так и возле комплексов, - отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что если не получается записаться в поликлинику через портал Госуслуг, то можно позвонить в колл-центр медучреждения. В случае если назначенная дата прививки вас не устраивает, можно обратиться в другую поликлинику (не по месту жительства).

Также жителям края напомнили, что время вакцинации было увеличено – теперь сделать прививку можно с 08:00 до 20:00. При этом в Барнауле помимо прививочных кабинетов в поликлиниках работают еще и два мобильных комплекса, в которых не требуется предварительная запись. Сейчас медики думают привлечь дополнительные комплексы из районов для проведения вакцинации в городах.

- Медики работают на пределе своих возможностей. Мы призываем жителей Алтайского края отнестись к ситуации с пониманием и внести свой вклад в стабилизацию обстановки – носить маски, пользоваться дезинфицирующими средствами, по возможности избегать места массового скопления людей и вакцинироваться. Уверяем вас, привиться сможет каждый желающий, - подчеркнули в министерстве.

Напомним, в настоящий момент прививаются больше 350 тысяч жителей региона: 87481 человек поставил пока лишь первую прививку, 263099 – обе.

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