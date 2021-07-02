В выходные в Барнауле откроется городской пляж на острове Помазкин

Как и в прошлом году, посетителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В субботу, 2 июля в Барнауле, наконец-то, официально открывают городской пляж на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10). Об этом сообщили пресс-служба администрации Центрального района.
За июнь водолазы обследовали и очистили дно водоема, Центр гигиены и эпидемиологии провел лабораторные исследования питьевой, речной воды и песка, получены все необходимые разрешения.
К открытию пляжа на территории подрядной организацией обеспечено артезианское водоснабжение, установлены душевые кабины, туалеты. Также организован спасательный пост, оснащенный лодками, жилетами, кругами, укомплектован штат спасателей.
- В летний сезон подрядчики будут контролировать порядок на Помазкине в соответствии с действующими требованиями СанПин, правилами благоустройства города и пользования водными объектами Алтайского края, - обещают власти. - Для этого заключены договоры с вневедомственной охраной, со специализированными компаниями по вывозу жидких бытовых и твердых коммунальных отходов, а также с клининговой компанией по санитарной обработке биотуалетов.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, на пляжах организована санитарная обработка лежаков, беседок, зонтиков.
По традиции во время купального сезона на Помазкине будут работать бар и кафе с прохладительными напитками, едой и сладкими угощениями.
Как и в прошлом году, посетителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию. Объявления об этом размещены на информационных стендах.
-На территории Центрального района горожане могут безопасно отдохнуть также в кемпинг-парке на озере Пионерском (300 м от шоссе Ленточный бор, 24). Пляж прошел все необходимые процедуры, - добавили в пресс-службе. –
Кроме того, в ближайшее время планирует открыться пляж «Водный мир» (Правобережный тракт,39).