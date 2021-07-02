Очередной массовый мор пчел зафиксировали на Алтае

Гибель одной пчелосемьи оценивается примерно в 25 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зафиксировали очередной случай массовой гибели пчел. На этот раз насекомые пострадали в Смоленском районе после химобработки полей. Как рассказал «Комсомольской правде»-Барнаул» член правления союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан, в селе Точильное погибла 221 пчелосемья, 339 - в Сычевке и 65 в Новотырышкино.

Нет регистрации – нет и компенсации

– Михаил Нартов чуть не плачет: около каждого улья (а их у него 60) – черная горка погибших пчел. Рассказывает, что 18 июня поздно вечером видел трактор на горке, что напротив его усадьбы, - видимо, он обрабатывал рапс. А утром пошел к ульям и схватился за голову - прилетные доски усыпаны дохлыми пчелами, – пишет о ситуации портал «Предгорие».

По словам Сергея Тастана, гибель одной пчелосемьи оценивается примерно в 25 тысяч рублей. Однако в селе Точильном из пострадавших пчеловодов ни один не зарегистрирован в ветслужбе, а, следовательно, и получить компенсацию при таком раскладе невозможно.

В Сычевке и Новотырышкино в отличие от Точильного пасечники были зарегистрированы, но судиться с фермером не стали.

– Они добровольно заключили мировое соглашение. Фермер, понимая, что проиграет судебное заседание, на второй день выплатил всем потерпевшим по 2,5 тысячи рублей на пчелосемью, – рассказал Сергей Тастан.

Почему система предупреждения не помогает

Чтобы избежать массовой гибели пчел из-за обработки в Алтайском крае создали электронную систему оповещения пчеловодов об обработке полей.

– Система работает, но она же не может предупреждать пчеловодов, если они нигде не зарегистрированы и не имеют необходимых документов. Если человек имеет документы и прошел регистрацию в ветслужбе, то ему приходят соответствующие уведомления, – говорит Сергей Тастан.

По словам специалиста, избежать массового мора пчел можно в том случае, если фермеры перейдут на биопрепараты для обработки полей. К примеру, так сделали сельхозпроизводители в Новичихинском районе.

Случаи массовой гибели пчел фиксировали и в прошлые годы. Так, в 2020 году пострадали пчеловоды Мамонтовского, Завьяловского и Шипуновского районов. Еще более масштабный мор насекомых был на Алтае в 2019 году. Тогда также причиной гибели пчел стали пестициды, которыми обработали поля.

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