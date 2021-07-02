На Алтае растет количество детей с COVID-19 . Что должно насторожить родителей?

В госпиталь ежедневно поступают новые пациенты
Фото: Марина КОЧНЕВА
В барнаульском детском ковидном госпитале (с апреля прошлого года он развернут на базе городской клинической больницы № 11) с каждым днем увеличивается число пациентов. На 1 июля там находились 27 детей.
Научились мобильности
Сегодня в детском госпитале 30 ковид-коек. По словам главного врача больницы Андрея Коломийца при необходимости можно развернуть до 90 и даже 150 койко-мест.
- Мы научились мобильности за время пандемии, - говорит главный врач, - скажут развернуть завтра - мы сделаем это сегодня.
Зачем госпитализируют с легкой формой болезни?
- К нам ежедневно поступают дети и подростки с легкой или средне-тяжелой степенью тяжести, - рассказала Наталья Седых, заведующая инфекционным отделением №1 ковидного госпиталя.
Наталья Седых, заведующая инфекционным отделением №1 ковидного госпиталя
Фото: Марина КОЧНЕВА
С легкой степенью обязательно госпитализируют малышей до года (так как у них течение болезни непредсказуемо), детей с сопутствующими хроническими заболеваниями и тех, кого нельзя изолировать (например, воспитанников детских домов).
Среди пациентов с легкой формой болезни была даже малышка – грудничок двадцати дней от роду.
Симптомы
Симптомы коронавирусной инфекции, протекающей в среднетяжелой форме - это кашель, высокая температура, может быть одышка. Как правило, при среднетяжелой форме возникает осложнение в виде пневмонии.
Кстати, такого симптом как отсутствие запаха у маленьких детей не было.
- Отмечали его крайне редко и то у пациентов подросткового возраста, - заметила Наталья Седых.
Тяжесть болезни
С апреля прошлого года из 468 детей, пролеченных в госпитале у 25 (это 5%) болезнь протекала тяжело.
- Но «тяжесть» здесь другая, чем у взрослых, - отметила Наталья Седых. Выраженной одышки, нет. Такие пациенты тяжело температурят и клиника осложняется сопутствующими заболеваниями. При этом дети, в отличие от взрослых, чаще всего и при температуре плюс 40 могут и кушать, и бегать.
Отличается, по словам Натальи Седых, и состояние пациентов после выписки. Если у взрослых слабость после ковид-инфекции сохраняется еще долгие месяцы, то у детей никаких неприятных последствий не наблюдалось. Они выходят из больницы полностью здоровыми.
Когда обращаться к врачам?
На вопрос, как уберечь ребенка от ковида и когда обращаться к врачам, Наталья Николаевна ответила так:
- Если взрослые себя поберегут, то они поберегут и детей. Но если дома кто-то болеет и в это время у ребенка появилась температура, жидкий стул и т.д., нужно тут же обращаться к педиатру. Как, впрочем, при любой другой болезни.
Цифра
В Алтайском крае 3685 детей переболели COVID-19. Из них 6 находились в реанимации. Летальных исходов не зарегистрировано.
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