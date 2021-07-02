Владислав Вакаев выпустил книгу «Барнаул: Образ Будущего»

Книга Владислава Вакаева Фото: Анна СЕМИНА

Общественный и политический деятель Владислав Вакаев выпустил сборник «рецептов», как сделать Барнаул городом, в котором хочется жить. Книга получила название «Барнаул: Образ будущего».

Город-миллионник

- Книга – это повод для дискуссий, - говорит Вакаев. – Это не моя книга. По сути, я собрал в ней идеи и предложения целого ряда людей, переживающих за судьбу города. Это историки, краеведы, бизнесмены и другие неравнодушные персонажи.

В их числе биолог Марина Силантьева, историй Данил Дегтярев, архитекторы Александр Деринг и Владимир Антоненко, эколог Алексей Грибков, орнитолог Алексей Эбель и многие другие.

Сама же книга состоит из нескольких разделов и глав, собранных воедино одной идеей: «Стратегические подарки», «Как стать миллионером» (речь, конечно же, не о деньгах, а о том, как превратиться в город-миллионник), «Экономика большого города» и т.д.

Почему именно миллионник? Зачем нам столько населения? Чем это грозит? Какие из этого плюсы? - все эти вопросы автор книги получил вместе с отзывами. Все просто, объясняет Вакаев, к крупным городам больше внимания со стороны федерального центра и больше интереса от бизнеса, а если не будет бизнеса – не будет и развития.

А как же можно увеличить население? Ведь уже много десятков лет численность Барнаула держится примерно на одном уровне, и даже немного снижается, так как люди бегут из города за лучшей жизнью и длинным рублем.

- Происходит миграция со средней Азии, из Казахстана и, судя по всему, в ближайшее время она будет увеличиваться. Ожидается вторая волна миграции из сельских районов края. Теперь уже сюда поедут родители тех людей, которые в 90-х - начале 2000-х переехали в Барнаул. Но опять же Барнаулу надо задуматься о своей миграционной привлекательности с точки зрения жителей Сибири и Дальнего Востока, которые живут в очень неблагоприятных природных условиях, а наш город самый благоприятный с климатической и экологической точки зрения, - уверен Владислав Александрович.

Но опять же надо задуматься и над тем, как удержать молодежь, ведь львиная доля нынешних студентов спит и видит, как после получения диплома они соберут вещи и убегут куда подальше. Например, в Краснодар. Этот город, в первую очередь привлекает своим климатом. И так считают многие, поэтому за последние годы столица Кубани разрослась в два раза, а сам Краснодар оказался к этому не готов, поэтому и коренные жители и приезжие испытывают массу неудобств.

Километровые пробки

При этом не стоит отрицать, что неудобен и Барнаул. Одна из его отрицательных черт – километровые пробки. И на данный момент выхода пока нет, потому что в местах их концентрации физически нельзя перераспределить потоки. В книге много разных вариантов по дорожной инфраструктуре, о том, стоит или нет делать северный или южных обход, почему метротрам (или скоростной трамвай, как его иногда называют) может стать реальной альтернативой для поездок на работу или учебу? Правда, если рассматривать этот аспект, то предложение о строительстве монорельса над землей выглядит еще более интересным и перспективным направлением. Ведь горожане, которые каждый день пользуются электротранспортом, знают, что одного неловкого движения автомобилиста на переезде достаточно, чтобы встать намертво и опоздать. И в данном случае никакие выделенные полосы не помогут.

Зеленый каркас

Владислав Вакаев, как главный по парку «Изумрудный», не смог обойти стороной и тему озеленения. Но в этом контексте есть несколько противоречий: с одной стороны он и его собеседники считают, что надо оставить в покое частный сектор, который в некоторых местах все же создает какой-никакой «зеленый каркас». А с другой стороны - что-то с частниками надо делать, так как печное отопление загрязняет воздух, поэтому надо переводить дома на альтернативные источники. Впрочем, архитектор Владимир Антоненко уверен – проблема вовсе не в этом.

- Я сам живу в частном секторе и у меня печное отопление. Чем попало печки топят только бомжи и дураки. Нормальные люди никогда так не делают. В основном печки топятся дровами и когда сильно холодно – углем, - говорит он. – Больше всего Барнаул загазовывают автомобили. На втором месте котельные и только потом частный сектор. Тем более должны были заметить, что частный сектор топит только в холодное время года, а смог стоит в Центральном районе практически круглогодично.

И таких спорных моментов достаточно. Возможно, для кого-то это издание станет отправной точкой для принятия тех или иных решений в сторону улучшения качества жизни, а для остальных - поводом встретиться и обсудить стратегию развития города и сделать ему и всем нам достойный подарок к 300-летию.