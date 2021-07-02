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Общество2 июля 2021 4:00

Били головой об парту: стали известны причины ухода воспитанниц из интерната в Горно-Алтайске

Девочек искали девять дней
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Оказалось, что это далеко не единственный случай ухода воспитанников из интерната.

Оказалось, что это далеко не единственный случай ухода воспитанников из интерната.

Фото: СУ СК по Республике Алтай

Стали известны подробности ухода двух 16-летних подростков из горно-алтайского интерната для детей-сирот им. Жукова в Горно-Алтайске. Напомним, девочки пропали в мае этого года. После урока физкультуры они ушли в неизвестном направлении и обратно и интернат не вернулись. Поиски результата не давали, и даже было возбуждено уголовное дело об убийстве, но спустя девять дней их удалось найти. В пресс-службе СК по Республике Алтай рассказали, что стало причиной побега подростков.

Побои

Сотрудники полиции нашли девочек вблизи одного из домов по ул. Чорос-Гуркина. Там они проживали у своего знакомого и были предоставлены сами себе.

Оказалось, что причиной их самовольного ухода были побои. В апреле текущего года одноклассник несколько раз ударил одну из девочек головой об парту, после чего у нее из носа пошла кровь.

В отношении мальчика расследовано уголовное дело по статье 1161 УК РФ – нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

Дети бегут из интерната

В ходе разбирательств выяснилось, что это далеко не единственный случай ухода воспитанников из интерната. С начала 2021 года из учреждения всего сбежало пять детей.

Так, в мае одна из воспитанниц вылезла из здания учебного корпуса через окно и на попутном автомобиле уехала в село Чемал. Выяснилось, что из-за своего плохого поведения девочка боялась быть наказанной администрацией интерната.

Еще две несовершеннолетние сбежали во время прогулки. Одну из них нашли в Горно-Алтайске, а другую в Бийске.

– Указанные факты свидетельствуют о слабой профилактической работе по безнадзорности несовершеннолетних, их недостаточной социальной защите и низком уровне воспитательной работы в образовательном учреждении, – сообщают в региональном Следкоме.

В связи с этими инцидентами в Минобр края направили направлено письмо о необходимости проведения служебного расследования и принятия соответствующих мер.

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