На Алтае запатентовали новую методику лечения пациентов с патологией коленного сустава

Новаторскую методику алтайских врачей высоко оценили участники Евразийского ортопедического форума. Фото: министерство здравоохранения Алтайского края

Врачи больницы скорой медицинской помощи в Барнауле запатентовали и внедрили новую методику лечения пациентов с патологией коленного сустава. Специалисты рассказали, как именно будут помогать жителям региона и почему их разработку можно считать новаторской.

Полное название методики – артродез коленного сустава. Она разрабатывалась как альтернатива большим и требующим постоянного ухода аппаратам Елизарова. Также она незаменима, когда эндопротезирование коленного сустава невозможно или же есть какие-то осложнения.

Кроме того, методику применяют и при значительных дефектах костной ткани, длительных хронических воспалениях, которые приведут к удалению металлоконструкций. Ранее пациенты с подобными патологиями должны были проходить лечение в столичных клиниках, а сейчас операции начнут делать в Алтайском крае.

– Мы объединили две методики - это штифтование бедра и голени. При проведении операции делается несколько небольших разрезов, через которые вводится специальный штифт. Он фиксирует колено и позволяет пациенту самостоятельно передвигаться уже на 2 сутки после операции. Тем самым уменьшается риск осложнений, сокращается количество дней, которые пациент проводит в стационаре, в целом улучшается качество его жизни, он может передвигаться относительно свободно, – сказал Иван Плотников, один из разработчиков методики.

Врач подчеркнул, что уникальность штифта в том, что он индивидуально разрабатывается для каждого пациента. Он сделан из титана, не вызывает никаких конфликтов с тканями и может стоять всегда, удаление не требуется.

В минздраве региона добавили, что новаторскую методику алтайских врачей высоко оценили участники Евразийского ортопедического форума. Он состоялся в Москве в конце июня.

Напомним, ранее мы сообщали, что в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи провели уникальную для региона операцию. С помощью прокола под рентген-контролем пациенту сформировали гастростому – специальный зонд, через который в желудок будет поступать питательная смесь. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Алтае всплеск смертей от алкогольных отравлений

С начала года скончались 33 человека (подробнее)