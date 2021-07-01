Более 50 тысяч рублей отсудили родители пострадавшей на батуте девочки из Бийска

Решение суда еще не вступило в законную силу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске родители отсудили 52,5 тысяч рублей после падения их дочери с батута. Инцидент произошел в марте 2020 года. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, ребенок упал с конструкции на незакрепленный мат, после чего ей диагностировали ушибленную рану головы. Но на этом страдания ребенка не закончились.

– После падения в батутном центре несовершеннолетняя стала жаловаться на частые головные боли, у нее появилась ситуативная тревожность, – рассказывают в прокуратуре. – Несовершеннолетняя отказывается посещать увеселительные учреждения согласно возрасту по причине страха, не имеет возможности в течение значительного периода времени вести активный образ жизни, появилась необходимость прохождения лечения.

Девочка больше не могла вести полноценную жизнь, и ее стали часто мучать головные боли.

Судебная медицинская экспертиза установила, что ребенку был нанесен легкий вред здоровью. Суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда в сумме 35 тысяч рублей, а также штраф 17,5 тысяч. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, недавно громкое ЧП с батутом произошло в Барнауле. 30 мая рядом с ТЦ «Район» аттракцион ветром подняло в воздух, отнесло к трамвайным путям и в этот момент с конструкции упали две девочки 3-х и 4-х лет. После происшествия дети попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Сразу после происшествия владелица батута пообещала выплатить семье наиболее пострадавшей девочки компенсацию 1,2 млн рублей с условием, что они откажутся от претензий. Однако спустя месяц ее представители предложили 300 тысяч рублей.

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