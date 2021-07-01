Когда глава города и депутат Госдумы приехали на место, чтобы осмотреть объект, решили – так дело не пойдет, нужно делать улицу полностью! Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отремонтируют одну из улиц Копай-города, где после войны в землянках селись заводчане. Проезд Гужтранспортный десятки лет выглядел в соответствии с названием: на небольшой улице Октябрьского района асфальта не было никогда - улица утопает в грязи одну половину года, в снегу – во вторую.

Весной этого года депутат Госдумы Александр Прокопьев обратил внимание мэра Барнаула на Гужтранспортный проезд, в итоге улицу включили в программу асфальтирования частного сектора.

- С 2011 года на ее реализацию ежегодно выделяется порядка 40 миллионов рублей. В настоящее время мы отремонтировали уже 240 объектов, - рассказал глава Барнаула Вячеслав Франк.

Дорожные работы на Гужтранспортном проезде должны будут начаться в середине августа. Однако срок сдачи может сдвинуться. Все дело в том, что согласно изначальному проекту предусматривалось строительство асфальта лишь на части протяженности улицы. Но когда глава города и депутат Госдумы приехали на место, чтобы осмотреть объект, решили – так дело не пойдет, нужно делать улицу полностью!

Теперь специалистам предстоит пересчитать сметы. Техническая часть останется прежней – полноценное асфальтовое покрытие и ливневая канализация.

- Вода может стать серьёзным фактором разрушения дорожного полотна. Кроме того, нужно, чтобы вода не заходила в дома жителей. Поэтому будет предусмотрена система канав, - рассказал заместитель председателя комитета по дорожно-благоустроительному комплексу Барнаула Иван Гармат.

- Сегодня, наверное, для Гужтранспортного проезда исторический момент. Я надеюсь, что ремонт дорог и создание твёрдого асфальтового покрытия станет трендом окраин Барнаула. И благоустройство улиц продолжится именно в частном секторе, - сказал депутат Государственной думы России Александр Прокопьев.

Некоторые жители Гужтранспортного ждали благоустройства всю свою жизнь, неоднократно просили представителей разных ин станций привести их улицу в порядок. И только сейчас поверили, что скоро, наконец-то, будут ходить по асфальту.