В опасности целая экосистема: жители Солонешенского района продолжают борьбу с золотодобытчиками

Из-за работ по золотодобыче может пострадать естественная среда обитания бобров и зайцев Фото: "КП" Архив

Все больше жителей Алтайского края выступают против планов старателей добывать золото в Солонешенском районе. Эксперты опасаются, что работы нанесут необратимый вред экологии: под угрозой окажутся животные и краснокнижные растения.

Незваные гости

Сельчане не рады визиту инвесторов после истории с раскопкой реки Ануй в 2019 году. Тогда защитникам природы удалось в суде отстоять территорию, однако история на этом не закончилась. Сейчас уже под другим названием золотодобывающая компания заходит на новый участок – прямо у центра муниципалитета.

Старатели готовы приступить к разработке месторождения на реке Солонешная в любой момент. Сергей Рехтин, представитель организации, рассказал, что для этого остается получить последнее разрешение. Техника старателей находится в нескольких километрах от центра туристического района рядом с новым участком золотодобычи.

Компания планирует перевернуть 12 километров реки Солонешка. Предположительный объем золота, который в этом месте можно добыть назвать не смогли, но подчеркнули, что самой высшей пробы. Местные жители рассуждают другими категориями и не хотят потерять краснокнижный уголок.

Угроза экологии

Александр Тюнин, председатель общества охотников и рыболовов, говорит, что из-за работ по золотодобыче может пострадать естественная среда обитания бобров и зайцев. Животные могут покинуть местность, испугавшись шума.

– Здесь проходят миграционные пути косули в сторону Солонешенского района и далее. Весной, при таянии снега в первую очередь оттаивают южные склоны. Когда это происходит, появляется зеленая трава, настоящее лакомство для животных весной, – подчеркнул Александр Тюнин.

Из-за работ краснокнижные растения могут попросту исчезнуть, как это случилось после добычи на реке Ануй у села Топольное.

Спорная сделка

Местная администрация также не рада приходу золотодобытчиков на природную территорию. Ожидается, что поступления от раскопок будут не столь велики.

– Нам обещают поступления в местный бюджет, но по опыту знаем, что более 10-11 тысяч рублей в год не будет. Но это не только смешно, но и горько и обидно – разрушить природу и ничего не восполнить, – рассуждает Галина Захарова, замглавы администрации района.

Сельчане считают, что конфликт должен быть разрешен после вмешательства контролирующих органов. Ранее уже собрали более 600 подписей, а также обратились к депутатам Госдумы от региона Александру Прокопьеву и Даниилу Бессарабову. Последний говорит, что его задача – поставить в известность губернатора, попросить прокуратуру провести проверку природоохранного законодательства и сделать выводы. Эту ситуацию точно не оставят без внимания.

Напомним, ранее мы сообщали, что экологи, ученые и обычные жители Солонешенского района с 2018 года выступают против золотодобычи на берегу Ануя. Проект представлял опасность для экологии. Общественники обратились в суд с требованием прекратить деятельность старателей. Судебная экологическая экспертиза подтвердила наличие в границах горного отвода популяций растений и животных, занесенных в Красные книги России и Алтайского края.