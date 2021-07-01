Три алтайских спортсмена поедут на Олимпийские игры в Токио

Каноистка Ирина Андреева Фото: Олег УКЛАДОВ

Олимпийский комитет России провел заседание, на котором определил список спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Токио-2021.

В полном списке 365 фамилий (204 женщины и 161 мужчина). Они представляют 52 российских региона. Почти половина раньше уже бывала на Олимпиаде, так что имеет представление, что это такое. На сегодня делегация от нашей страны сформирована практически полностью: остается вопрос лишь по баскетболистам. В эти дни сборная России принимает участие в отборочном турнире в Хорватии. Он завершится 4 июля. Кроме того, нет точного поименного списка волейбольной команды, а там, между прочим, изначально на олимпийский сезон были заявлены для алтайских воспитанника: Ильяс Куркаев («Локомотив» Новосибирск) и Федор Воронков (со следующего сезона – игрок питерского «Зенита»). Так что у парней пока еще сохраняется шанс сыграть в Токио.

Сергей Шубенков

Практически никто не сомневался, что он пройдет отбор на Олимпийские игры. Сергей Шубенков до сих пор в списке самых быстрых барьеристов планеты, и, как любит называть его западная пресса – самый быстрый белый.

Правда, старт на чемпионате России в Чебоксарах нельзя назвать самым быстрым: там Сергей в финале пробежал за 13,37 секунды. Это очень много, но сам спортсмен объяснил это несколькими факторами:

- Очень запоминающимся получился этот ЧР. Сначала нервное заседание трибунала по видеосвязи, потом новостная бомба и поздравления окружающих, как будто стал чемпионом мира. Ну а на три круга соревнований эмоций, кажется, чуточку и не хватило, - говорит Шубенков.

Но все это уже не так важно: нейтральный статус получен, допинг-скандал разрешился в пользу спортсмена, так что осталось только готовиться к Олимпиаде.

Сергей Каменский

Стрелок блестяще проводит этот сезон. На Кубке мира в Хорватии он уже взял четыре медали. Причем две из них высшей пробы. Сначала Сергей в составе российского мужского трио завоевал золотую медаль в командном упражнении «Пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, мужчины». Затем взял «серебро» в паре с Юлией Каримовой из Ижевска в упражнении «Пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, смешанные команды».

В третий раз Каменский поднялся на пьедестал почета 27 июня. В стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из трех положений (с колена, лежа, стоя) он стал вторым. И, наконец, 28 июня Сергей также в командном упражнении «Малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистанции 50 метров» стал обладателем Кубка мира.

Олимпийский комитет России утвердил Сергея Каменского в трех дисциплинах: в личных и парных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров и личных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки из трех положений (именно в этом упражнении на ОИ-2016 Сергей стал серебряным призером).

Ирина Андреева

Каноистка Ирина Андреева впервые выступит на Олимпиаде. МОК только в 2017 году включил в программу соревнованиях женских каноэ. К счастью, наша команда отвоевала лицензии, и Ирина попробует свои силы сразу в двух дистанциях: каноэ-одиночка на 200 метров и каноэ-двойка на 500 метров в паре с Олесей Ромасенко.

Примечательно, что девушки долгое время успешно выступали в одной лодке, но затем приняли решение разойтись и попробовать грести с другими, но результаты получились неудовлетворительными, так что в этом сезоне они вновь в тандеме. На прошедшем чемпионате России в Москве, где определялся окончательный состав на Токио, каноистки стали лучшими.

- Мы очень рады, что возобновили этот экипаж, - прокомментировала выступление на ЧР Ирина.

- Сначала была ностальгия, а потом появилось наслаждение от работы. Я пробовала многие экипажи, приходилось учить девчонок как грести, как стоять… Скажем так – занималась учебной работой, а не тренировочной. А когда вернулась в экипаж с Ирой, то просто выдохнула. Наконец-то можно тренироваться! Просто кайф!– добавляет Ромасенко.

Окончательный состав олимпийской сборной России будет сформирован к 5 июля. В него войдут 335 спортсменов, либо 347 (если мужская сборная по баскетболу сможет отобраться).

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