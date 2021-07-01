Александра Томашевич, партия «Новые люди» : «Я хочу вывести Алтайский край из застоя»

Александра Томашевич Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Александра Томашевич - вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма, руководитель туристического агентства, эксперт в сфере туризма. У Александры два высших образования. Кроме этого она закончила британскую школу менеджмента LINK. Сейчас она - аспирант АлтГУ, и преподаватель в нескольких вузах. Мы попытались выяснить - зачем успешному бизнесмену политика, почему она решила идти на выборы с Новыми людьми и есть у кандидата в депутаты Госдумы конкретные предложения по изменению жизни в регионе.

– Александра, расскажите, как Вы пришли в политику?

– Вся моя жизнь, так или иначе, связаны с туризмом. Родители занимались туризмом и брали нас с сестрой на туристические слёты, в походы, в нашем доме гостили люди из других городов и стран. Поэтому я всегда знала, что мир огромный и невероятно интересный. Итак, туризм стал моей профессией и в некотором смысле образом жизни.

-Вы не только сами работаете в туристическом бизнесе, но и помогаете другим построить карьеру в этой отрасли...

-Я эксперт в этой области и работаю со многими общественными организациями, которые помогают туристическому бизнесу. Он сильно пострадал. В туризме занято огромное количество людей. Они лишились доходов, отрасль находится на грани коллапса. Я пытаюсь помочь, чем могу. Готовлю новые кадры, преподаю в вузах туристические дисциплины, вхожу в аттестационную комиссии и принимаю выпускные экзамены. Спасти туризм в России можно, только если в него снова поверят молодые ребята. Увидят перспективу.

-Что вы сейчас говорите студентам, в то время, когда туристический бизнес переживает не лучшие времена?

-Я пытаюсь вселить в них уверенность. Туризм еще будет двигателем прогресса в России. На защите дипломных работ в своем заключительном слове я всегда рассказываю студентам о том, как люблю Алтайский край, о том, что у него невероятный потенциал. Нужно научиться этот потенциал правильно развивать, «упаковывать», ведь именно от них зависит, каким будет край через 20 лет.

– Расскажите, что Вы можете предложить как кандидат в депутаты?

– Я хочу вывести Алтайский край из застоя. Тот же туризм - это своего рода генератор. Развитие туризма имеет очень мощный мультипликативный эффект, подтягивая за собой к определенному уровню все остальное - хорошие, безопасные дороги, потребность в местных, деревенских продуктах, придорожную инфраструктуру, гостиничные комплексы, появляются новые рабочие места, улучшается мобильная связь и интернет. Есть предложения и по другим важным для края и страны вопросам: нужно добиться, чтобы больше налогов оставалось в регионах, чтобы люди могли сами выбирать мэров городов. Нужны законы, которые помогут остановить отток из регионов квалифицированных кадров, особенно молодых.

– Чем вас привлекла партия «Новые люди»?

– У меня была возможность пообщаться с Алексеем Нечаевым лично, когда он приезжал в Барнаул. Он, как предприниматель, понимает те задачи, которыми сегодня стоят перед бизнесом, у него есть идеи, как решить какие-то вопросы, как грамотно реализовать идеи, как нужно действовать. С другой стороны как политик он знает, как важно развивать и помогать регионам, потому что проблемы у нас и наших соседей одинаковые и их нужно решать на местах.

Нравится, что в партии – молодые и активные люди, для которых важно менять мир вокруг себя к лучшему. Например, Владислав Вакаев, который развивает парковые зоны в Барнауле.

– С чего предлагаете начать?

– С четкого понимания каким мы хотим видеть свой регион через 20, 30. 40 лет. Какие ресурсы нужны для развития, какие районы края в приоритете для оказания поддержки.

Если говорить конкретно, то есть в Алтайском крае важные вопросы: расширение Чуйского тракта, субсидирование авиабилетов в Барнаул из других городов России, комплексная работа с инвесторами разного уровня, установка дополнительных вышек, которые обеспечат стабильную связь, ориентированная на практику работа со студентами и так далее.

У Алтайского края громадный потенциал. Ждать, пока кто-то придет и решит наши проблемы нельзя. Изменить жизнь к лучшему в регионе могут только новые люди, которые ставят интересы страны и края выше собственных.