Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 1 июля 2021: работодателей призвали поощрять привитых сотрудников

Вакцинацию можно организовать прямо на рабочих местах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с каждым днем продолжает ухудшаться статистика по новым заболевшим коронавирусом. Так, за минувшие сутки выявили 177 новых случаев заражения. Зарегистрировано десять летальных случаев, из них восемь человек скончались непосредственно от ковида.

– По состоянию на 30 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1868 человек. Кроме этого, 529 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – рассказали в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

В связи с ростом заболеваемости бизнес-сообщество совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андреем Осиповым рекомендовало коллегам организовать вакцинацию своих сотрудников на местах. Работодателям рекомендовали также придумать способы поощрения работников прошедших вакцинацию.

Отмечается, что, несмотря на рост числа заболевших ковидом, в Алтайском крае приняты мягкие ограничительные меры. Предпринимателей просят активнее включиться в борьбу с коронавирусной инфекцией.

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