В воронке истерии. Ссоры вокруг прививок глазами психологов

По мнению психологов, любые социальные изменения – это стресс для человеческой психики. Фото: Олег УКЛАДОВ

Разгар страстей вокруг прививок совпал с нашествием комаров и мошек. Сообщения и реплики на эту тему стали похожи на раздражающий гнус. Сторонники и противники вакцинацииобмениваются не просто аргументами, а открытыми оскорблениями. Причем срываются на ругательства люди вполне приличные, со степенями, званиями и регалиями. «Придурки, идиоты» - это самое мягкое, что пишут в запале друг другу оппоненты. В соцсетях пересылаются версии о заговорах, «генах люцифера» и «жиже, которая к смерти ведет». Мне в вацапе, к примеру, одни знакомые высылают аргументы за прививки, другие предлагают схему, как вакцинации избежать, если будут заставлять прививаться насильно. Почему даже спокойные до этого люди попали в воронку истерии? Вопрос на эту тему мы адресовали практикующим психологам.

Вселенский диспут

- На самом деле это нормальная реакция на незаурядную ситуацию, - считает барнаульский психолог Светлана Калмыкова. - А ситуация - ненормальная, тревожная, много новых пугающих вещей, неопределенности. До этого людям долгие годы говорили, что делать. Прививки ставили, вопросов не возникало, многое делали по принципу: «Родина сказала - «надо», комсомол ответил - «есть». Теперь ответственность ложится на саму личность, а люди к этому не готовы.

И это замешательство, по мнению Светланы Калмыковой, пробуждает потребность советоваться, выбрасывать провокации (байки, фейки), побуждая на разные мнения.

- Возникает механизм вселенского диспута, в котором одни психоэмоционально подпитываются, другие ищут ответы. Потому что в ситуации неопределенности принять ответственность на себя архисложно, - считает психолог. – Здесь - как на линии фронта: и друзья познаются, и проверяется способность к толерантности.

- Хочется посоветовать людям больше прислушиваться к мнениям специалистов, чем к байкам, и быть добрее и терпеливее друг к другу, - подытожила Светлана.

«Бей, беги, замри»

- То, что происходит - реакция на стресс, - считает практикующий барнаульский психолог Елизавета Паневина. - Любые социальные изменения, катаклизмы – стресс для человеческой психики. В том числе - всё, что связано с пандемией. Поскольку человеческое сознание инертно, стабильность воспринимается как безопасность. А сильные изменения деструктивные включают реакции на опасность: «бей, беги, замри». «Бей»- это активное проявление агрессии на стресс (и раздача листовок и бурные ссоры в онлайн-формате – это как раз - «бей»).

- Нужно понимать, что такие резкие скачки - кратковременное явление, – отметила эксперт. Если вы уже попали в круговорот тревожности, то вам, по мнению психолога, может помочь «заземление» - здоровая физическая активность, здоровый привычный распорядок дня, здоровое питание и т.д. Кроме того, важно соблюдать психологическую гигиену, например, избегать общения с токсичными людьми.

Хочется простого решения, но его нет

- Уже долгое время мы живем в мире, где много тревоги и мало что понятно, - говорит психолог Екатерина Кабанченко. - Вертятся вопросы: когда уйдет коронавирус, как точно его победить, как мы можем на него повлиять? Человеческой психике хочется простого решения, будь это прививка или конспирологическая теория. Но простого решения нет. И в атмосфере неопределенности люди начинают ссориться, появляются новые классы ( кто за прививку, кто - против прививки). Людям хочется довериться кому-то, но при этом даже в официальных источниках (например, в информации от Минздрава) много меняющейся информации, хаоса. Паника связана еще и с тем, что люди устали от ограничений и это тоже выливается в эмоциональный накал.

-В ситуации сильной тревоги, когда человек не может уже справляться с эмоциями, может быть, стоит обратиться к специалистам, - считает Екатерина. - Сегодня, кстати, возросло количество обращений к психологом по поводу тревоги, многие мои коллеги это отмечают.