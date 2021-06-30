Треть барнаульских работодателей возвращают «удаленку» из-за новой волны ковида

Больше всего сотрудников, которые снова отправятся работать дистанционно, в финансовом секторе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С приходом третьей волны коронавируса барнаульские компании вновь задумались об «удаленке». Онлайн-опрос показал, что треть местных работодателей позволят сотрудникам работать из дома, чтобы не допустить распространения инфекции.

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» опросил больше 2000 компаний, в число которых вошли и барнаульские.

- Больше всего сотрудников, которые снова отправятся работать дистанционно, в финансовом секторе, IT-компаниях, продажах и управлении персоналом. 53% барнаульских работодателей введут удаленный формат до осени, 21% - до зимы. При этом 17% опрошенных рассказали, что большинство сотрудников компании так и не вернулись в офисы в 2021 году или перешли на гибридный формат, бывая на работе два-три раза в неделю, - отмечает сервис.

Кроме того, алтайское бизнес-сообщество призвало предпринимателей провести массовую вакцинацию сотрудников против коронавируса. В распоряжении «Комсомолки» появилось открытое письмо, под которым подписались уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, председатель правления Союза промышленников регионального объединения работодателей Алтайского края Виктор Герман и другие. По их словам, вакцинация – это позволит не только остановить пандемию, но и продолжать работать предприятиям.

- Обращаемся к руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям с просьбой подключиться к массовой прививочной кампании от COVID-19 и по возможности сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников, в том числе с использованием выездной вакцинации в организациях. При этом использовать практику стимулирования работников, прошедших вакцинацию, - говорится в письме.

Кстати, согласно результатам опроса, 2% предпринимателей дают сотрудникам выходной день, чтобы вакцинироваться. Может, это послужит примером и для других предприятий, заботящихся о своих работниках.

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