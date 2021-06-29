Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 30 июня 2021: Стабильно высокое количество «тяжелых» пациентов

Больше 140 человек находятся на ИВЛ Фото: Олег УКЛАДОВ

В больницах Алтайского края сохраняется стабильно высокое число пациентов, переносящих коронавирус в тяжелой форме.

По данным регионального оперативного штаба на сегодня их насчитывается 354 человека. При этом на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 143 пациента. В целом же за все время наблюдения коронавирусных больных, в крае диагноз лабораторно был подтвержден у более 54 тысяч человек. Из них за минувшие сутки положительный тест получили 173: Барнаул - 78, Бийск – 24, Рубцовск – 6, Павловский район – 5, Новоалтайск, Бийский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Крутихинский, Кулундинский, Тальменский, Угловский, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, Заринск, Благовещенский, Волчихинский, Заринский, Косихинский, Михайловский, Первомайский, Советский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, ЗАТО Сибирский, Алейский, Ельцовский, Зональный, Ключевский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Табунский, Троицкий, Хабарский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Из общего числа инфицированных смогли выкарабкаться свыше 47 тысяч человек. В последнее время количество людей, получающих выписку домой, значительно сократилось. Накануне их было всего 22. Продолжают борьбу с коронавирусом 1706 пациентов и еще почти 500 находятся в больницах с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Амбулаторно долечиваются 29 бессимптомных вирусоносителей и 371 человек с пневмонией.

Скончались за последние сутки десять пациентов (за все время наблюдения – 3424).

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 564 447 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 178,69 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4365 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4506 за минувшие сутки, - добавляют в оперштабе.

Успели вакцинироваться больше 256 тысяч человек.

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