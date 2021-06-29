Сбой в банкомате не дал алтайской пенсионерке перевести 140 тысяч рублей мошенникам

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

Технические неполадки уберегли 66-летнюю пенсионеру из Республики Алтай от перевода 140 тысяч рублей мошенникам. Правда, женщина все же успела лишиться 60 тысяч рублей, попавшись на уловку злоумышленников, и обратилась в полицию.

– Предварительно установлено, потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что в ходе внутренней проверки служба безопасности выявила факт злоупотребления полномочиями со стороны своих служащих, которые распространяют личные данные клиентов. Женщине предложили оказать содействие в поимке не чистых на руку сотрудников, на что она согласилась, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

Неизвестный попросил ее взять кредит и перевести деньги на специальный счет банка, пообещав, что все средства позднее будут возмещены. Пенсионерка доверилась лжесотруднику и оформила кредит на 200 тысяч рублей, после чего понесла деньги к ближайшему банкомату.

Когда женщина уже перевела 60 тысяч рублей, кажется, вмешалась судьба, и в банкомате произошел сбой. В этот момент мимо проходила знакомая потерпевшей, она решила ей помочь и поинтересовалась, в чем дело. Услышав рассказ пенсионерки, она заподозрила, что здесь что-то нечисто и убедила обратиться в полицию.

Таким образом 140 тысяч рублей остались при женщине, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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