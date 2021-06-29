В Алтайском крае появится «умная» транспортная система

Сначала она появится в Барнаульской агломерации Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае готовятся к внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Она предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением и повышение безопасности алтайских трасс. Подробнее об этом 29 июня рассказали разработчики и представители минтранса региона.

Особенности транспортной системы

Интеллектуальную транспортную систему разрабатывают в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Алтайский край попал в число 22 российских регионов, где в числе первых внедрят ИТС. Ее созданием занимаются с 2019 года, в течение трех лет на эти цели направят 360 млн рублей. Подобные ИТС уже работают в крупных городах, среди которых Москва и Санкт-Петербург.

Сначала «умная» транспортная система появится в Барнаульской агломерации, а позднее планируется ее внедрение во всем регионе.

– ИТС - глобальная единая цифровая платформа, которая будет включать в себя все электронные подсистемы, связанные с транспортной отраслью. Она собирает большой объем данных, обрабатывает их и предлагает оптимальное решение. Самый простой пример – светофорное регулирование. В режиме реального времени система собирает информацию о транспортных потоках, мониторит и в зависимости от этого предлагает оператору варианты улучшения пропускной способности или делает это в автоматическом режиме, – сказал Андрей Дорош, начальник отдела организации дорожного движения управления дорожного хозяйства минтранса Алтайского края.

Системой смогут пользоваться не только представители минтранса и администрации города, но и полицейские. Например, она поможет оперативно разыскать угнанный автомобиль, выявить нарушителей ПДД. На основных перекрестках появится система видеофиксации. Также будут использовать камеры, детекторы транспорта, цифровые табло для водителей, информирующие о заторах и ДТП.

Что именно улучшит ИТС

В частности, новая система позволит повысить пропускную способность дорог краевой столицы, сократить пробки, снизить число ДТП и в целом улучшить уровень безопасности дорожного движения.

По мнению экспертов, для качественного улучшения ситуации на дорогах Алтайского края необходимо решить несколько основных задач. Среди них обеспечение динамичного развития УДС региона, создание системы управления транспортными потоками в реальном времени, увеличение скорости движения, сокращение количества и тяжести ДТП, обеспечение приоритетного движения специального транспорта, а также снижение негативных последствий сбоев функционирования дорог.

Когда система начнет работать

Проект начнут внедрять в Барнауле уже в этом году, сейчас готовят конкурсную документацию.

– В 2021 году планируем внедрить в Барнаульской агломерации цифровую платформу, на которую будут устанавливаться все модули подсистемы, программное обеспечение для того, чтобы потом, в 2022 и 2023 году подключать светофорное регулирование, фото - видео фиксацию и другое, – добавил Андрей Дорош.

Напомним, ранее мы сообщали, что алтайский студент представил выпускную квалификационную работу, посвященную организации движения транспорта на время перекрытия моста в районе Нового рынка. Студент рассказал, как можно избежать заторов и улучшить движение на дорогах. Подробнее об этом можно прочитать здесь.