Спасут ли стрекозы: когда закончится нашествие комаров на Алтае

Также в регионе фиксируют большое число мошкары Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае регистрируют большое число комаров. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в этом году их в два раза больше, чем в прошлом. Такой процесс специалисты называют закономерным – он происходит раз в пять лет.

- Природные условия в этом году благоприятны для активного размножения комаров: множество мелких водоемов, дождливая погода, среднесуточные температуры весенне-летнего периода от +15 до +20 градусов, высокий травостой. Выплод комаров происходит в хорошо прогреваемых временных и постоянных водоемах каждые 5-7 дней с мая по сентябрь с наибольшей численностью в июле-августе, - рассказали в управлении.

Снижение числа комаров должно произойти в конце июня-начале июля, так как в это время прилетят стрекозы. Но смогут ли они справиться с таким нашествием?

- Из-за ветра стрекоз сейчас не так уж и много. Раньше, в предыдущие года, их было гораздо больше, а сейчас видовое разнообразие очень незначительное, не знаю с чем это связано, - пояснила «Комсомолке» алтайский профессор, доктор биологических наук Людмила Комарова. - Кстати, некоторые полагают, что стрекозы живут всего лишь сутки, но их путают с подёнками. Они внешне немного схожи. На самом деле стрекозы могут жить до 28 суток.

Получается, что говорить о затишье комариной «бури» пока рано. Ожидается, что в июле на Алтае вновь установится теплая погода, и насекомые продолжат плодиться с невероятной скоростью.

Также в регионе фиксируют большое число мошкары. По данным энтомологов, на водоемах в окрестностях Барнаула и Рубцовска личинок мошек не обнаружено. Это свидетельствует о том, что «облако» мошек принесло ветром с других территорий.

- Видовой состав мошек представлен 11 видами, вызывающими аллергические реакции у людей и не имеющих эпидемиологического значения. Чтобы обезопасить себя от укусов комаров и мошек необходимо использовать репелленты, - добавили специалисты.

Кстати, как отметила Людмила Комарова, самыми опасными из мошек являются слепни, так как они могут залетать в глаза животных и оставлять там яйца.

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