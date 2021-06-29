+35 градусов и выше: аномальная жара накроет Алтайский край

Погода в Алтайском крае с 29 июня по 5 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни Алтайский край накроет аномальная жара. В некоторых районах столбик термометра перешагнет отметку в +35 градусов. О том, как долго в регионе будет такая погода, в беседе с «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказал ведущий синоптик алтайского ЦГМС Эдуард Болгов.

– Сейчас запад Алтайского края находится в теплом секторе антициклона, а на востоке пока неустойчивая погода с дождями, туда же входят предгорья. В конце недели на всю территорию региона придет гребень тепла, поэтому и станет жарко – отметил Эдуард Болгов.

Он добавил, что с 29 по 5 июля местами в Алтайском крае ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха +30 градусов и выше. В больше степени это коснется населенных пунктов на западе региона: Славгорода, Кулунды, Ключей и других. А с 3 по 5 июля местами в регионе станет еще жарче: +35 градусов и выше. В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 30 июня по 2 июля

Среда, 30 июня

Ночью в регионе будет +10...+15 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 2-7м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +22...+27 градусов, местами по западу до +32 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Четверг, 1 июля

Ночью в регионе будет +12...+17 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +23...+28 градусов, местами по западу до +33 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Пятница, 2 июля

Ночью в регионе будет +10...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +23...+28 градусов, местами по западу до +33 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.