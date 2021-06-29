В Барнауле ЧОПовец погиб при осмотре объекта

Мужчина упал с лестницы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудник ЧОПа погиб при осмотре строительного объекта на Панфиловцев, 41. Это произошло 28 июня около 10-30, сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul»

По данным паблика, охранник оступился на лестнице и упал на торчащую арматуру. От полученной травмы 56-летний мужчина скончался. В следственном комитете сообщили, что знают о происшествии и проводят проверку в порядке ст. 144 УПК о рассмотрении сообщения о преступлении.

Тем временем, на днях на производстве травмировался еще один мужчина. ЧП произошло 26 июня на ул. Водопроводная, 122 (территория завода «ВРЗ»). 25-летнему сварщику, который выполнял работы в одном из аварийных цехов и был без каски, на голову упал кирпич.

Мужчина выжил, его госпитализировали в горбольницу №1 на Комсомольском, 73 с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, открытый перелом основания черепа. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту также проводится проверка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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