Сразу получить ответ на свой вопрос

Фото предоставлено ТФОМС Алтайского края.

В настоящее время в Алтайском крае установлено 38 таких телефонов, в том числе в медицинских организациях отдаленных населенных пунктов. В свою очередь, перед страховыми компаниями поставлена задача охватить своим присутствием как можно большее число медицинских организаций, чтобы жители края могли максимально удобно и быстро получать необходимую информационную поддержку.

По телефону прямой связи пациенты могут оперативно связаться со страховой медицинской организацией (СМО) и получить разъяснения по всем вопросам, возникшим при оказании бесплатной медицинской помощи.

Как правило, телефоны прямой связи со страховыми представителями размещаются в холлах или рядом с регистратурами. Каждый аппарат снабжен подробной пошаговой инструкцией, как связаться со страховой компанией. Для звонка нужно просто снять трубку и выбрать страховую компанию. После связи с оператором «горячей линии» - задать свой вопрос. Обратиться по прямому телефону, установленному в медицинской организации, может любой человек, вне зависимости от того, в какой страховой компании он застрахован.

Каждое обращение страховые представители самым внимательным образом рассматривают и во взаимодействии с медицинскими организациями оказывают всестороннюю помощь пациентам в получении необходимой медицинской помощи. Жители края уже оценили удобство прямой связи со страховыми представителями и активно пользуются данным сервисом. Как отмечают в СМО, количество обращений от населения консультативного характера, поступающих через данный канал связи, постоянно растет.

Посетители медицинской организации по телефону прямой связи могут получить консультации и разъяснения по вопросам: о праве и порядке выбора или замены страховой медицинской организации, о выборе медицинской организации и врача, о порядке получения полиса ОМС, о порядке оказания медицинской помощи, проведении профилактических мероприятий и многим другим актуальным вопросам обязательного медицинского страхования.

С полным перечнем медорганизаций, в которых размещены телефоны прямой связи, можно ознакомиться на сайте ТФОМС Алтайского края в разделе «Для населения» - График работы страховых представителей СМО в медицинских организациях Алтайского края.

Информация предоставлена ТФОМС Алтайского края.