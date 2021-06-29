Запереть в особняке: что можно и чего нельзя алтайским чиновникам под домашним арестом

В настоящее время в Алтайском крае под домашним арестом находятся 84 человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время в Алтайском крае под домашним арестом находятся 84 человека. Среди них и оскандалившиеся чиновники региона – бывшие министр транспорта Александр Дементьев, представитель губернатора и правительства в АКЗС Стелла Штань, вице-губернатор Ирина Долгова. Всем им суд избирал меру пресечения в виде домашнего ареста. Что можно и чего нельзя находящимся под домашним арестом, рассказали в региональном УФСИН.

Не выходить из дома

Домашний арест предполагает запрет на выход арестанта из дома. Но могут быть исключения, например, в определенное время ему может быть разрешено посещать церковь, больницу, магазин у дома или просто выходить на прогулку – в каждом случае прописываются конкретные ограничения. Кстати, отсутствие своего жилья или регистрации часто становится основанием для того, что поместить человека в следственный изолятор.

Гости

Ходить в гости к арестанту нельзя, но суд может сделать исключения для отдельных людей, например, близких родственников, если, конечно, они не имеют отношения к уголовного делу оказавшегося под домашним арестом человека.

Телефон и интернет

Телефон можно использовать только для вызова скорой помощи, полиции, спасателей или других экстренных служб.

- О каждом таком звонке подозреваемый (обвиняемый) информирует контролирующий орган. Ограничение на использование средств связи и интернет может быть установлено судом, - рассказали в службе исполнения наказания.

Пользоваться интернетом нельзя. Звонки, соцсети, мэйл – все может быть проверено. Но если в доме будет смартфон с симкартой, зарегистрированной на другого человека, то отследить выходы в сеть будет практически невозможно.

Браслеты

Зачастую находящимся под домашним арестом надевают электронный браслет с батарейкой и симкой. Дома устанавливается датчик, если расстояние между станцией и браслетом увеличивается, информация передается в инспекцию. Правда, говорят, погрешность у таких приборов может составлять порядка 50 метров, так что, выйти поболтать с соседкой на свой страх и риск можно. Но если поймают, уголовно-исполнительная инспекция выйдет с ходатайством, чтобы заменить домашний арест на СИЗО.

Кстати, с нынешними браслетами можно ходить в душ. В даркнете есть схемы, как их аккуратненько снять, но, скорее всего, у вас не получится, а о попытке станет известно. За порчу браслета можно нарваться на штраф

Проверки

Нагрянуть с проверкой к человеку под домашний арест могут в любое время, кроме ночи. Проверяющие приходят не реже двух раз в неделю, а при применении браслета - не реже одного раза в неделю. Если браслет по какой-то причине сработает, «наряд» выезжает незамедлительно.

День за день

День домашнего ареста приравнивается к СИЗО, и когда назначается наказание, засчитывается по общим правилам:

- день за день по строгому режиму

- день за полтора дня в колонии общего режима

- день за два дня в колонии-поселении, а также в зачет принудительных работ

- день за три дня исправительных работ

Так что, запертые в своих просторных квартирах или особняках чиновники от такого наказания только выигрывают. Но в практике домашний арест может быть достаточно суровым испытанием.

- У меня знакомые в этом году из села были под домашним арестом 8 месяцев. Они не выходили из дома вообще - ни в баню, ни в туалет, который находился на территории. Им помогали родственники, которые ходили в магазин, убирали за скотом и выносили отхожее ведро, - рассказал житель Алтайского края Андрей.

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