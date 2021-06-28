Алтайский губернатор Виктор Томенко решил поставить прививку от коронавируса

Он вакцинируется по рекомендации врачей Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 28 июня, губернатор Алтайского края Виктор Томенко планирует привиться от коронавируса. Об этом он сообщил во время оперативного совещания в региональном правительстве.

- Виктор Томенко переболел ковидом в конце прошлого года и у него сохранялся иммунитет. Теперь врачи рекомендовали сделать прививку. По словам Виктора Томенко, вакцинация - единственный способ защитить себя, близких и остановить распространение инфекции, - пояснили в пресс-службе правительстве Алтайского края.

Напомним, глава региона более полугода назад переболел ковидом в достаточно тяжелой форме – Виктора Томенко госпитализировали в больницу с двухсторонней пневмонией. Из палаты он даже обращался к жителям края и рассказывал о своем самочувствии. Из симптомов тогда упоминал высокую температуру и головные боли.

Кстати, часть команды губернатора уже тоже привились. Так, прививку от COVID-19 поставил министр спорта Алексей Перфильев. На своей странице в инстаграме он процитировал президента РФ Владимира Путина: «Еще раз напоминаю, что лучше привиться, чем болеть…». Также он добавил, что уже 27% работников спортивной отрасли края вакцинировались.

Коллективы алтайских организаций тоже не отстают. Накануне директор барнаульского зоопарка «Лесная Сказка» Сергей Писарев рассказал о вакцинации сотрудников.

- Сразу скажу, что никакого давления с моей стороны не было. Даже мои сыновья разделились: один сделал прививку, второй – думает еще. Я по просьбе врача сдал анализ на антитела и мне сказали, что пока не нужно ставить, так как количество антител после перенесенной осенью болезни высокое, - пишет Сергей Писарев в соцсетях.

Журналисты «Сибирской медиагруппы» (в состав входит и «Комсомольская правда»-Барнаул») так же в числе привитых. В конце прошлой недели Минздрав провел массовую вакцинацию всех желающих прямо на рабочем месте. В министерстве напомнили, что предприятия могут подать заявку на вызов медиков.

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