Барнаулец переоделся в пенсионера и украл из сейфа директора 13 млн рублей

Вскоре подозреваемого задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле молодой человек устроился на новую работу, а в вскоре решил украсть деньги из сейфа. Новоиспеченный сотрудник даже придумал хитрый план с маскировкой, но все равно был пойман. Подробнее об этом преступлении «Комсомольской правде» – Барнаул» рассказала Светлана Гарбузова, заместитель прокурора Железнодорожного района.

Из материалов уголовного дела следует, что молодой человек устроился работать логистом в одну из торгово-сервисных компаний, занимающейся реализацией сотовых телефонов и аксессуаров, а также их ремонтом.

– Через некоторое время, находясь на рабочем месте, он взял ключи от сейфа директора, изготовил дубликат. Молодой человек боялся возможного увольнения в связи с переездом руководителя фирмы в другой регион. Его настолько страшила возможная перспективы закрытия филиала офиса фирмы в Барнауле, что в итоге горожанин решил похитить деньги из сейфа своего директора, – отметили в прокуратуре.

Барнаулец планировал преступление. Он заранее выяснил, где находятся камеры наблюдения, а затем, отключил сотовый телефон и замаскировался под пожилого человека в одежду с капюшоном. Логист приехал к магазину, предварительно отключив сигнализацию. Молодой человек проник внутрь через запасную дверь, толкнул дверь в кабинет директора, открыл дубликатом ключа сейф и взял более 13 млн рублей.

Уходя из магазина, барнаулец взял еще пять сотовых телефонов, выдернул жесткие диски с видеозаписями с камер, а также перерезал провода пожарной сигнализации. После этого молодой человек вышел из магазина, заклеил двери скотчем и скрылся с места преступления на такси.

Вскоре подозреваемого задержали. Молодой человек признал свою вину, вернул все украденное.

Железнодорожный районный суд Барнаула признал парня виновным в преступлении, предусмотренном п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ (хищение чужого имущества, с причинением особо крупного размера). Жителя краевой столицы приговорили к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле 26-летняя девушка проиграла на бирже крупную сумму и совершила разбойное нападение на сотрудников компании, которые учили ее легкому заработку. Нападавшая быстро села на переднее сиденье, где, угрожая пневматическим пистолетом, молча протянула записку с требованием о передаче ей 2 млн рублей. У сотрудников компании при себе не было такой крупной суммы, пришлось ехать к банкомату. Подробнее об этом можно прочитать здесь.