Сергей Шубенков получил статус нейтрального спортсмена

На днях спортсмен снова стал чемпионом России Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский барьерист Сергей Шубенков смог получить статус нейтрального спортсмена, что дает ему право выступать на международных соревнованиях. Информация об этом появилась на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Помимо Шубенкова, допуск к международным стартам получили еще 60 легкоатлетов.

- Комиссия по допинг-контролю Всемирной легкой атлетики согласилась с тем, что заявки 61 российского спортсмена удовлетворяют исключительным критериям допуска к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2021 году в соответствии с Правилом допуска 3.2, в то время как Российская национальная федерация (RusAF) остается отстраненной, - говорится в официальном заявлении World Athletics.

При этом допуск действует только на текущий год. Что будет дальше – вопрос открытый, но это пока не так важно, так как первостепенная задача – попасть на Олимпийские игры в Токио.

Таким образом, на данный момент нейтральный статус смогли получить 123 российских легкоатлета, еще пять заявок были отклонены.

Напомним, на минувшей неделе Сергей Шубенков был оправдан по обвинению в употреблении допинга. Расследование проводил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике, а также World Athletics. По их версии, барьерист мог случайно употребить частички лекарства, который принимал его младший сын. Таким образом, все претензии к спортсмену отклонены, дисквалификация ему не грозит.

24 июня в Чебоксарах Шубенков на чемпионате России по легкой атлетике подтвердил статус лучшего бегуна на 110 метров с барьерами в стране. Хотя его время на финише и было далеко от идеального, с чем Сергей сам согласился, теперь ничто не сможет встать на его пути в Токио.

- Очень запоминающимся получился этот ЧР. Сначала нервное заседание трибунала по видеосвязи, потом новостная бомба и поздравления окружающих, как будто стал чемпионом мира. Ну а на три круга соревнований эмоций, кажется, чуточку и не хватило, написал после финального забега сам Шубенков на своей странице в Instagram. - Оставлю здесь запись полуфинального забега, от которого я действительно кайфанул - 13,24 почти без финиша. Спасибо всем, кто помогал мне в это непростое время, не остался в стороне. И отдельное спасибо тем, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО в меня верил.

Кроме Шубенкова чемпионский статус завоевала и барнаульская бегунья Полина Миллер. На дистанции 400 метров она показала время 50.98 секунды. Помимо этого спортсменка также получила нейтральный статус, а это значит, что она тоже может претендовать на участие в Олимпийских играх 2021 года.

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