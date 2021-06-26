Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 27 июня 2021: более 318 тысяч человек прививаются от COVID-19

Вакцинация продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край поступило более 330 тыс. комплектов вакцин против коронавируса. По последним данным, в регионе прививаются свыше 318 тыс. человек, в том числе более 65,5 тыс. получили первую прививку, а свыше 253 тыс. привиты полностью. Об этом сообщает оперштаб региона.

Вакцинация продолжается

Все больше жителей Алтайского края вакцинируются от коронавируса. Так уже свыше 27% работников спортивной отрасли региона сделали прививки. Сотрудники минспорта Алтайского края коллективно получили первую прививку в пятницу, 25 июня. В ведомство приехали медики, которые и вакцинировали специалистов. Также одними из первых вакцинироваться начала и Федерация бокса региона.

– Мы понимаем, что вакцинироваться нужно. Лето самый благоприятный для этого период. Есть время, чтобы восстановиться и подготовиться к новому сезону, к сборам, - рассказал председатель правления Федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян, который один из первых поставил вакцину.

Кроме сотрудников и тренерского состава, в вакцинации участвуют и сами спортсмены. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Коронавирус в крае

По данным на 26 июня, общее число заболевших COVID-19 составляет 53715 человек, в том числе 3622 ребенка. Выздоровели всего 47152 человека. Умерло 3399 человек с коронавирусом.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией более 1,4 тыс.человек. Кроме этого, более 350 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– Из общего числа заболевших 608 случаев – завозные, в т.ч. 238 – из-за рубежа; 33014 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 53715 заболевших: 13959 – у больных внебольничной пневмонией, 31669 – у заболевших ОРВИ, в 8087 случаях – бессимптомное течение, – отметили в оперштабе 26 июня.

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