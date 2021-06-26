Более 800 тысяч рублей потеряла жительница Барнаула, когда захотела очистить негативную энергетику

Мошенницу ищут Фото: Олег УКЛАДОВ

43-летняя жительница Барнаула продала квартиру, а потом захотела очистить от негативной энергетики 813 тысяч рублей. В итоге женщина потеряла всю сумму, сообщает региональное управление МВД.

Жительница Барнаула целый год интересовалась различными магическими обрядами и ритуалами. Она надеялась, что с помощью эзотерики получится продать квартиру. Вскоре в социальной сети горожанка нашла аккаунт гадалки, обещавшей решить любые проблемы. Через некоторое время они начали активно переписываться и по мере общения женщине наконец-то удалось продать свою квартиру.

Свою удачу жительница Барнаула связала с советами гадалки. После того, как она сообщила эту новость, ясновидящая ответила, что полученные деньги от продажи квартиры якобы необходимо «очистить» от негативной энергетики. После очистки она, обещала всю сумму обратно.

– У горожанки не возникло никаких сомнений в подлинности этих слов, и вскоре она осуществила 15 переводов различными суммами на карту незнакомки. Однако прошло достаточно долгое время, а экстрасенс никаким образом не давала о себе знать. Не выдержав, жительница Барнаула позвонила ей и узнала о якобы плохом самочувствии, в связи с чем разговор отложила, – отметили в ведомстве.

Через некоторое время обеспокоенная женщина вновь попыталась связаться с гадалкой, но на звонок ответил неизвестный мужчина, который сказал, что ясновидящая умерла. Женщина поняла, что отдала свои деньги мошеннице и в итоге обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Напомним, ранее мы сообщали, что сразу трое жителей Алтайского края стали жертвами мошенников. В общей сложности они отдали аферистам больше 2 млн рублей. Ради наживы злоумышленники представляются врачами, финансовыми аналитиками и даже влюбляют в себя жертву. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Кроме того, не так давно в Барнауле в полицию обратилась 64-летняя женщина, которую обманул обольстительный иностранец «Вальтер» с сайта знакомств. Он обокрал ее на 50 тысяч рублей.

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