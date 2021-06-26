«Утешная канарейка» и другие. На Алтае прошли «Троицкие гуляния»

В фестивале участвовали различные фольклорные коллективы. Фото группы «Пава»

На днях в селе Топольное Солонешенского района прошел фольклорный фестиваль «Троицкие гуляния».

– Хороводы водили на поляне за околицей, и дождливая погода не помешала участникам полностью отдаться пению и веселью. – рассказывает искусствовед и художник Любовь Норгелене, участница красивого действа. - Организаторы – общественная организация «Мангазея» и Тополенский Народный Дом привечали гостей хлебом – солью, жители села присоединялись к песнопениям.

На фестивале. Фото группы «Пава»

В фестивале участвовали фольклорные коллективы: хозяева – ансамбль «Полянка», из Новокузнецка – «Щедрыня», межрегиональный ансамбль «Утешная канарейка», школа – студия традиционного русского танца «Подгорная», «Голубеня», студия народного пения «Пава».

– Красочные, яркие костюмы вплетались, как в венок в расчудесную природу с травкой – муравкой, горами и рощами. – эмоционально рассказывает Любовь Норгелене.– Распевались участники и во все дни: на берегу реки под журчание воды, вечерами у костра. Каждый нашел для себя умиротворение и в звуках, и ароматах трав. И народные песни раскрывались по иному, и звуки улетали к небу.