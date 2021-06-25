Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 26 июня 2021: в регионе наращивают объемы коечного фонда

Число заболевших продолжает расти Фото: Олег УКЛАДОВ

Число пациентов с короновирусом продолжает расти в Алтайском крае. В связи с подъемом заболеваемости в регионе наращивают объемы коечного фонда, сообщает минздрав края.

Все больше ковидных госпиталей

Ковидные места в больницах регионах заполнены на 82%. В связи с ростом числа пациентов с COVID-19 в субботу, 26 июня, ковидный госпиталь мощностью 90 коек вновь развернут в Благовещенской центральной районной больнице. Также полностью перепрофилируют для лечения коронавируса Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн в Барнауле (300 коек), дополнительные койки откроют и в горбольнице №2 Бийска (240 коек), горбольнице №3 Рубцовска (120 коек).

Под контролем

В ведомстве подчеркнули, что ситуацию с COVID-19 держат под контролем. Уже подготовили и детально проработали план развертывания коечных мощностей, вновь подлежащих перепрофилированию под ковидные.

– На пике заболеваемости в регионе работали 33 ковидных стационара с общей мощностью 5913 коек. Необходимая ревизия проведена, они находятся в суточной готовности, - заявила Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава края.

В Барнауле на утро 25 июня оставались свободными 65 коек для лечения COVID-19. Они находятся в горбольнице №11, Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, Алтайском краевом кардиологическом диспансере. 24 июня под ковидный госпиталь перепрофилировали основной корпус Новоалтайской городской больницы на 240 коек, который в том числе принимает жителей Барнаула с COVID-19. Сейчас мощность ковидного госпиталя в Новоалтайске составляет 420 коек.

Последние данные

По данным на 25 июня, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 53560 человек, в том числе 3612 детей. Выздоровели всего 47148 человек, а умерли 3390 пациентов с COVID-19.

– По состоянию на 25 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1409 человек. Кроме этого, 339 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе края.

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