Стало известно, когда Алтайском крае кончатся дожди и станет по-летнему жарко

Погода в Алтайском крае с 26 июня по 1 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро в Алтайском крае закончатся дожди и потеплеет. О причинах такой погоды,а также о том, когда именно это произойдет, «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В регионе станет меньше дождей уже на этих выходных, 25 и 26 июня. Они пройдут лишь местами и будут кратковременными. Температура воздуха начнет повышаться на 2-4 градуса каждый день. В субботу днем будет +17…+22 градуса, а уже в воскресенье воздух прогреется до 25 градусов. В понедельник станет еще жарче: +27 градусов. При этом в среднем ночью в эти дни ожидается от +5 до +12 градусов.

– Мы находимся под влиянием антициклона, но периодически на регион будут оказывать влияние атмосферные фронты. В связи с этим и возможны кратковременные дожди. Кроме того, по утрам из-за большого количества влаги местами с ослаблением ветра прогнозируем туманы, – отметила Людмила Юрьевна

Синоптик отметила, что в начале следующей недели температура воздуха также продолжит повышаться и в Алтайском крае станет по-летнему тепло.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 26 по 28 июня

Суббота, 26 июня

Ночью в регионе будет +5...+10 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +17...+22 градуса. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Воскресенье, 27 июня

Ночью в регионе будет +7...+12 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +20...+25 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер западный с переходом на южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Понедельник, 28 июня

Ночью в регионе будет +7...+12 градусов. Преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +22….+27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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