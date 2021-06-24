Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 25 июня 2021: в Барнаул пришла третья волна, а в транспорте вновь проводят рейды

С каждым днем в Алтайском крае увеличивается суточный прирост заболевших коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

С каждым днем в Алтайском крае увеличивается суточный прирост заболевших коронавирусом. Так, 24 июня оперштаб региона сообщил сразу о 130 новых случаях. При этом по выздоровевшим статистика совсем не радует. Из больницы выписался лишь один пациент за сутки.

– По состоянию на 24 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1299 человека. Кроме этого, 330 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 300, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 114, - сообщил региональный оперштаб.

Третья волна в Барнауле

О том, что в Барнаул приходит третья волна заболеваемости COVID-19 сообщили глава города Вячеслав Франк. Он обратился к барнаульцам с просьбой соблюдать ограничения и вакцинироваться от коронавируса.

– Последние несколько недель в Алтайском крае и краевой столице ежедневно растет число заболевших коронавирусом. Мы входим в третью волну пандемии, – сообщил Вячеслав Франк. – В складывающейся ситуации, я прошу вас проявить максимум ответственности и самодисциплины, неукоснительно следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, соблюдать действующие ограничения и пройти вакцинацию. Для этого в городе созданы необходимые условия: продлено время работы прививочных кабинетов в поликлиниках, работают мобильные пункты вакцинации, проводится выездная вакцинация в организациях.

Медики констатируют, что сейчас вирус ведет себя по-другому. Теперь среди заболевших все больше людей трудоспособного возраста и молодых людей - около 40%.

Франк также попросил руководителей предприятий и организаций предусмотреть меры поощрения работников, которые поставили прививку от коронавируса.

Рейды по соблюдению масочного режима

В связи с осложняющейся эпидобстонавкой в регионе возобновились рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

В администрации Барнаула напоминают, что , за невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, предоставляющего опасность для окружающих, согласно ч.2 ст.6.3 КоАП РФ предусмотрен штраф:

– на граждан от 15 до 40 тысяч рублей,

– должностным лицам – от 50 до 150 тысяч рублей,

– юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток

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