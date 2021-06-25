На Алтае будут судить сотрудника «Автодорстроя» из-за падения 2-летней девочки в колодец

Девочка получила ушиб мозга. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура направила уголовное дело в суд в отношении сотрудника МБУ «Автодорстрой». По версии следствия, из-за него пострадала 2-летняя девочка, которая провалилась в колодец. Подробности ЧП рассказала помощник прокурора Центрального района Екатерина Воронина.

- В октябре 2020 года во время прогулки с бабушкой в парковой зоне на Аванесова девочка, не заметив из-за припорошенного снега открытое отверстие смотрового колодца ливневой канализации, упала внутрь, - рассказала Воронина.

С девочкой гуляла бабушка, женщина ненадолго отвлеклась и тут внучка пропала из виду, был слышен только ее плач. Вскоре прибежала мама ребенка, которая ненадолго отлучилась в магазин. Повезло, что в люке не было воды. Женщины не смогли сами вытащить ребенка из колодца, который был около двух метров глубиной – помогали прохожие. В результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

Как выяснилось позже, кто-то украл крышку люка, скорее всего, чтобы сдать на металлолом. Обвинили в травмировании ребенка начальника отдела "Автодорстроя", который по должностной инструкции обязан был следить за безопасностью участка. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Кстати, последняя проверка этого участка прошла чуть ли не за неделю до инцидента, но тогда все было в порядке. Мужчина не стал отрицать вину и всячески содействовал следствию.

Теперь его могут приговорить к исправительным работам, но не исключено, что дело закончится в суде примирением сторон, например, если организация выплатит семье компенсацию. Это избавит его от судимости, но факт привлечения к уголовной ответственности останется в его биографии.