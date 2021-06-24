На Алтае спасли туриста с Камчатки, который серьезно повредил ногу топором

Участники группы попытались помочь своему другу, но сначала у них не получилось самостоятельно остановить кровотечение Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай спасли туриста, который случайно травмировал ногу: топором разрубил сухожилия. Пострадавшего доставили в больницу с помощью вертолета. Подробности этой спасательной операции «Комсомольской правде» – Барнаул» рассказала начальник пресс-службы республиканского управления МЧС России Светлана Ляшко.

Как произошло ЧП

Во вторник, 22 июня, один из участников незарегистрированной туристической группы, 45-летний житель города Петропавловск-Камчатский случайно разрубил сухожилия на ноге. ЧП произошло в труднодоступном районе, на озера Куйгук Усть-Коксинского района, местность.

Участники группы попытались помочь своему другу, но у них не получилось самостоятельно остановить кровотечение, мужчина мог умереть. Туристы обратились за помощью к спасателям. Специалисты решили экстренно эвакуировать пострадавшего мужчину, который истекал кровью, с помощью вертолета. Самостоятельно передвигаться турист не мог.

– Туристическая группа на учете в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай не стояла, она совершала поход в районе Мультинских озер. У участников группы была страховка, – отметили в ведомстве.

Пришли на помощь

Вертолет Ми-8 МЧС России с четырьмя спасателями Южно-Сибирского спасательного отряда МЧС России вылетел к туристам из Абакана в тот же день.

В Республику Алтай воздушное судно приземлилось в селе Усть-Кокса для дозаправки, однако спасательные работы пришлось перенести на следующий день из-за нелетной погоды. В этот момент была низкая облачность и плохая видимость.

Спасатели вышли на связь с туристами и узнали, что друзьям удалось остановить кровь у пострадавшего. Для того, чтобы быстрее помочь мужчине 23 июня к месту происшествия на автомобиле повышенной проходимости выехали 10 человек – спасатели из Абакана, двое пожарных села Усть-Кокса, а также трое сотрудников погрануправления ФСБ России по Республике Алтай и фельдшер.

Жизнь вне опасности

К счастью, вскоре погода наладилась и вертолет Ми-8 также вылетел к месту происшествия. По пути подобрали следовавшую на автомобиле группу спасателей.

На месте ЧП медиков ждал пострадавший, уже подготовленный к транспортировке. Через 1,5 часа мужчину доставили в Усть-Коксинскую больницу. В тот момент он находился в состоянии средней тяжести. Сейчас туристу оказывают необходимую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Алтае в селе Ая девушка сорвалась с горы «Чертов палец». Скорая не могла подобраться к пострадавшей, поэтому потребовалась немедленная помощь спасателей. Чтобы добраться до девушки, им пришлось закрепить веревки к дереву и спуститься по крутому склону. На носилках пострадавшую доставили до автомобиля скорой медицинской помощи. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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