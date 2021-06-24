Могут ли в Алтайском крае уволить за отказ от вакцинации

С началом новой вспышки заболеваемости коронавирусом в Москве и некоторых регионах ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Фото: Олег УКЛАДОВ

С началом новой вспышки заболеваемости коронавирусом в Москве и некоторых регионах ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В Алтайском крае пока что власти активно рекомендуют делать прививку, но пока оставляют возможность выбирать. Однако в соцсетях жители региона жалуются, что некоторые работодатели грозят отстранить их от работы, если они не вакцинируются. Алтайский юрист Анна Маевская на своей странице в Instagram пояснила, в каких случаях могут уволить за отказ от вакцинации.

Ситуация на сегодняшний день

Как пишет Анна Маевская, добровольность вакцинации никто не отменял – об это свидетельствует статья. 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике». Однако на сегодня в Москве и некоторых других регионах главными санитарными врачами приняты постановления, и теперь некоторые категории граждан должны быть привиты от коронавируса. К таким категориям граждан относятся работники торговли, общественного питания, сферы услуг и некоторые другие.

– Так вот. Все это касается тех регионов, где есть такие постановления главного санитарного врача. У нас в Алтайском крае такого постановления нет. Пока нет, – поясняет юрист.

Если постановление о вакцинации примут

– Если постановление примут, в этом случае не привитый работник может быть отстранён от работы без сохранения заработной платы. Срок отстранения - пока действует постановление главного санитарного врача. То есть «ссылка» может затянуться надолго, – пишет Анна Маевская.

Однако юрист обращает внимание, что не каждый не привитый работник может быть отстранён от работы, а только те, кто перечислен в Постановлении Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N825. В их число попадают сотрудники, работающие с больными инфекционными заболеваниями, с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний, работники образовательных организаций и др.

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