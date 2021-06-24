Вне очереди: на Алтае сотрудников предприятий вакцинируют от COVID-19 прямо на рабочих местах

Перед тем как сделать прививку, пациентов осмотрел врач Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 23 июня, сотрудников коктейль-бара «Крыша» и ресторана «Ясная поляна» вакцинировали от коронавируса. Им не пришлось заранее записываться или стоять в очереди, ведь мобильная медицинская бригада сама приехала на место. Представители бизнеса рассказали об особенностях выездной вакцинации от COVID-19 и ее преимуществах.

Быстро и удобно

Артем Головачев, совладелец сети баров «Крыша», ресторана «Ясная поляна» и бара «Шабба», признается, что выездная вакцинация – это очень удобно. Коллективу не придется записываться, а затем ехать в поликлинику. По его словам, почти все сотрудники сразу согласились сделать прививку от коронавируса. Конечно, были те, кто сначала не решался, но спустя некоторое время и у них не осталось сомнений.

– Минздрав Алтайского края и власти региона пошли нам навстречу и согласились провести выездную вакцинацию. Ведь у нас практически весь коллектив воспринял идею с вакцинацией положительно. Думаю, те, кто сначала отказывался, делали это из-за недостатка информации. В итоге у нас вакцинировали более 90% сотрудников, – говорит Артем Головачев. – Исключение – люди, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям.

Артем Головачев Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего иммунизацию прошли более 50 человек. Среди сделавших прививку также сотрудники ТЦ «Воскресенье» и других торговых сетей.

Помощь бизнесу

Александр Евстигнеев, начальник Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, отметил, что в регионе на постоянной основе организовано информирование сотрудников о прививочной кампании. Руководители крупных торговых организаций мотивируют сотрудников прививаться – предоставляют дополнительные дни к отпуску или оплачиваемый выходной в день вакцинации.

– В целях снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции управлением с организациями потребительского рынка и малым бизнесом проводится работа по усилению профилактических мероприятий не только в части обязательного соблюдения масочного режима и санитарных норм, предусмотренных требованиями Роспотребнадзора, а также вакцинации сотрудников предприятий сферы торговли и услуг. Эти меры направлены на предотвращение всплеска заболеваемости и сохранение стабильной работы объектов отрасли потребительского рынка, – сказал Александр Евстигнеев.

Он пояснил, что выездную вакцинацию сотрудников проводят при наличии достаточного количества желающих поставить прививку. Такие мероприятия уже прошли в отдельных международных и региональных торговых сетях и планируют проводить на крупных объектах общественного питания.

Как проходит вакцинация

Перед тем как сделать прививку, пациентов осмотрел врач. Им измерили температуру, уровень кислорода в крови, выяснили, есть ли противопоказания. Напомним, при симптомах ОРВИ и обострении хронических заболеваний в вакцинации откажут, но только временно, до полного выздоровления или улучшения состояния. В этот раз среди сотрудников не было людей с противопоказаниями, желающие успешно прошли вакцинацию.

Вакцинация Фото: Олег УКЛАДОВ

Мария Фролова, управляющая коктейль-баром «Крыша», рассказала, что преимущества выездной вакцинации оценил весь коллектив.

– Я, как и другие сотрудники, слежу за своим здоровьем. Сама переболела коронавирусом, но все равно решила сделать прививку, потому что антител нет. Конечно же, не хочу заболеть повторно. В пандемию работать сложно, но мы соблюдаем все правила, проходим множество проверок. Мы всегда за закон, и поэтому прививаемся. Прививки делают не только сотрудники, но и их жены, мужья. Думаю, что чем больше привитых людей, тем лучше, – поделилась Мария.

Забота о себе и окружающих

Данил Перминов, соучредитель коктейль-бара «Крыша», добавил, что сотрудники, ежедневно контактируя с большим числом гостей, находятся в зоне риска, поэтому они и решили защитить себя и окружающих.

– Речь, прежде всего, идет о нашем здоровье и здоровье гостей. У меня переболело много друзей и родственников, это все тяжело и не хотелось бы, чтобы повторилось. Мы объяснили сотрудникам, что вакцинация – это безопасно, они нам поверили, – сказал Данил.

В свою очередь Артем Головачев подчеркнул, что остановить пандемию можно только совместными усилиями.

– Мир вокруг давно изменился, и полтора года назад никто из нас не мог представить, что города и страны закроются, что мы не сможем, как и раньше, общаться с нашими друзьями и близкими, что большинство бесед будет происходить через Интернет. Мы ждали, когда появится вакцина, и теперь есть возможность сделать прививку, остановить пандемию. Все это позволит вернуться к нормальному образу жизни, к которому все привыкли, – отметил Артем Головачев.

Коронавирус в Алтайском крае

По данным на 23 июня, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии составляет 53 288 человек, в том числе 3593 ребенка. Выздоровели 47 146 человек, а умерло 3377 жителей края с коронавирусом. В регионе продолжается вакцинация против COVID-19. Полностью привиты уже более 245 тыс. человек.

– Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1179 человек. Кроме этого, 328 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе региона.