У алтайских пенсионеров выявили индийский и британский штаммы COVID-19

Эксперт отметила, что новые штаммы – это единичные случаи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае у нескольких человек выявили британский и индийский штаммы COVID-19. Об их особенностях во время пресс-конференции 21 июня рассказала Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны регионального управления Роспотребнадзора.

Единичные случаи

В Алтайском крае проводят мониторинг штаммового состава коронавируса. По словам специалистов, в основном британским и индийский штаммы обнаружили у пожилых людей, которые они не прошли вакцинацию против COVID-19. При этом эксперт отметила, что новые штаммы - это единичные случаи. По проявлениям симптомов они особо ничем не отличаются от других штаммов коронавируса. У заразившихся пациентов болезнь не протекает в какой-то более тяжелой форме.

– Мы проводили мониторинг, выявляли ковид, отправляли в научно-исследовательский институт. Там занимались углубленный изучением и находили индийский и британский штаммы, – сказала начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского управления Роспотребнадзора.

Эффективна ли вакцина против новых штаммов

Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края, подчеркнул, что вакцины эффективны в отношении разных штаммов коронавируса.

– Конечно, для полной ясности картины требуется больше времени для наблюдения, оценки и исследований, на определенной территории складывается своя возможная ситуация. Но на сегодняшний день есть уверенность в том, что только иммунизация, в том числе вакциной «Спутник V», позволит более эффективно противостоять и новым вариантам вируса, – отметил Валерий Шевченко.

Он добавил, что вирус изменчив и это стало понятно уже в первые месяцы наблюдения за ним. Эксперты выявили несколько сотен тысяч вариантов мутаций. При этом есть изменения, которые негативно влияют на вирус и наоборот.

– Пока мутации, происходящие с вирусом, не затрагивают его компоненты, которые участвуют в формировании иммунного ответа. В большинстве случаев это так, – сказал главный инфекционист региона.

Пандемия в регионе

Напомним, ранее мы сообщали, что 18 июня в правительстве Алтайского края прошло внеплановое заседание оперативного штаба по борьбе COVID-19, которое провел губернатор Виктор Томенко

Руководитель Алтайского Роспотребнадзора Ирина Пащенко рассказала, что в последние две недели растет число заболевших коронавирусом. Чаще всего новые случаи инфицирования регистрируют в Барнауле и близлежащих территориях: Новоалтайске, Тальменском, Первомайском, Павловском районах, а также Камне-на-Оби. При этом вирус выбирает все более молодых жертв. В основном это люди от 18 до 49 лет. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Власти готовятся к возможному росту числа заболевших COVID-19 и увеличивают число коек для ковидных больных. В крае развернули 1432 койки. 87% из них заняты. Вчера дополнительно развернули еще 380 коек. Все госпитали, работающие в осенне-зимний период, предупреждены и находятся в суточной готовности. Уже закупают средства индивидуальной защиты, лекарства, кислород.

В поликлиниках расширяют колл-центры, так как растет количество обращений. Увеличилось и количество вызовов скорой медицинской помощи: по Барнаулу более тысячи вызовов и 2400 в целом по краю (при норме, например, по Барнаулу - 700-800 в сутки).

По данным на 22 июня, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 53169 человек, в том числе 3585 детей. Выздоровели уже 47143 человека, а умерло 3366 жителей края с коронавирусом.

– Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1020 человек.

Кроме этого, 246 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе края.

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