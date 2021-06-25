При покупке через интернет бассейна за 70 тысяч рублей с барнаульца списали двойную сумму

В месяц в Барнауле регистрируется около 230-250 сообщений о дистанционных мошенничествах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Покупка бассейна для дачи через интернет оставила жителя Барнаула без денег. Стоимость товара составляла 70 тысяч рублей - деньги не маленькие, поэтому перед тем, как приобрести его, Иван К. тщательно проверял компанию-продавца из Санкт-Петербурга в – читал отзывы в соцсетях, уточнял реквизиты. По словам барнаульца, выбранная компания была зарегистрирована как ИП, все запрошенные о ней данные полностью совпадали и были в базах государственных органов.

- Интернет-магазин существовал с 2013 года, что также внушало доверие, - говорит Иван.

Оформив заказ, мужчина перешел к оплате – как обычно, нужно было указать данные банковской карты. Когда барнаулец нажал кнопку оплатить, платежная система не прислала запрос с подтверждением оплаты по телефону, как это обычно бывает. Пришла лишь смс от банка о списании, но сумма была в 2 раза больше, чем стоимость бассейна и составляла почти все средства на карте.

Решив, что это ошибка, Иван К. связался со службой поддержки продавца, где ему предложили заполнить форму на возврат на том же сайте, так как действительно произошла ошибка. Следуя указаниям в режиме диалога, Иван К. заполнил форму, после чего появилась кнопка "подтверждение оплаты". Это что насторожило Ивана. Специалист службы поддержки рекомендовал в случае недоверия обратиться в банк. Так как оформление заказа происходило в субботу вечером, а банк подобные вопросы не рассматривает раньше понедельника, данная проблема была отложена. А в понедельник стало ясно, что такого ИП уже не существует, никакой информации о нем в государственных ведомствах не значится. Банковскую карту Ивана К. банк заблокировал, так как с неё не раз пытались ещё вывести средства.

В настоящее время этим делом занимается полиция. Однако удастся ли барнаульцу вернуть свои кровные – большой вопрос. Как сообщили в пресс-служба УМВД России по Барнаулу, в настоящее время растет количество преступлений, связанных с хищением денег через интернет. В месяц в краевой столице регистрируется около 230-250 сообщений о дистанционных мошенничествах.

- Как правило, жертвами становятся пенсионеры, а также лица, не обладающие навыками пользования компьютерными и мобильными техническими устройствами, - рассказали в ведомстве. - Несмотря на то, что мошенников вычислить крайне сложно, всё же противоправные деяния раскрываются. Зачастую преступный элемент использует IP-телефонию с подменой номеров. Если проследить движение денежных средств не составляет трудности, то установить людей, которые совершают звонки, довольно сложно. И чаще всего делают они это с использованием различных программ, которые маскируют их деятельность.

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана людей. Чтобы не попасться на их уловки, специалисты советуют выполнять ряд правил:

- делая покупку на незнакомом сайте или у незнакомого лица, оформляйте приобретение наложенным платежом;

- старайтесь сотрудничать с проверенными магазинами, уже зарекомендовавшими себя как проверенных продавцов;

- внося предоплату (если отказаться от этого по каким-либо причинам невозможно), проверить чистоплотность продавца, введя номер его карты в поисковый запрос. Как правило, информация о мошенниках есть на соответствующих сайтах – черных списках, - прокомментировала

Важно!

Если вы вдруг стали жертвой интернет-мошенников, необходимо обращаться в правоохранительные органы по месту жительства.

Александра ВОЛКОВА