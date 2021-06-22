Не пропустить факторы риска: почему важно пройти диспансеризацию

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Диспансеризация - это возможность для каждого проверить и сохранить свое здоровье. Правительством РФ поставлена задача охватить все население страны регулярными профилактическими мероприятиями. С этой целью для граждан введен ежегодный профилактический медицинский осмотр, а для лиц старше 40 лет ежегодная диспансеризация. При этом для населения все профилактические мероприятия, как то профилактический медицинский осмотр, диспансеризация и последующее диспансерное наблюдение, осуществляются бесплатно по полису ОМС.

Законодательством предусмотрено выделение дополнительных оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации: 1 день раз в 3 года - всем работающим и 2 дня ежегодно - для работающих пенсионеров и работников предпенсионного возраста (ст. 185.1 Трудового кодекса РФ).

Новые возможности диспансеризации

Регулярные профилактические осмотры и диспансеризация позволяют не только выявить хронические неинфекционные заболевания на начальной стадии и своевременно начать их лечение, но и обнаружить факторы риска их возникновения и не допустить появление болезни.

С этого года в программу диспансеризации включена ранняя диагностика сахарного диабета. При подозрении на нарушения углеводного обмена терапевт направит пациента на исследование уровня гликированного гемоглобина - показателя среднего уровня сахара в крови на протяжении последних нескольких месяцев. Ранее данное исследование было исключительно специализированным и в скринингах не использовалось. Ну, а если врач заподозрит атипичное образование на коже, то назначит консультацию врача-дерматовенеролога, а также дерматоскопию - исследование кожного покрова. Данное обследование направлено на раннее выявление онкологических заболеваний, так как рак кожи уже на протяжении многих лет неизменно занимает одну из лидирующих позиций в распространении злокачественных новообразований.

Куда обращаться

Для прохождения профилактического осмотра или диспансеризации необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (прикрепления): это поликлиника, врачебная амбулатория, медсанчасть, ФАП и др. Для удобства населения в поликлиниках работает дистанционная запись на профилактические осмотры. Диспансеризацию можно пройти в вечерние часы в будни и по субботам.

Контроль за оказанием медпомощи

Мероприятия по диспансеризации включены в федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение». В связи с этим возрастает роль страховых медицинских компаний, которые в настоящее время осуществляют информационное сопровождение застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи и, в первую очередь, при прохождении профилактических мероприятий. Так, страховые представители страховых медицинских организаций в постоянном режиме приглашают население на профилактические осмотры и отслеживают прохождение профилактических мероприятий. Тем гражданам, которые не обратились в поликлинику, направляются повторные напоминания о необходимости пройти профилактические мероприятия. В дальнейшем СМО обеспечивают контроль за оказанием медицинской помощи, включая своевременную постановку на диспансерный учет, назначение лечения в случае наличия хронических заболеваний и своевременность динамического наблюдения. С тем, чтобы человек, пройдя диспансеризацию, не потерялся, а регулярно обращался к врачу для контроля своего состояния здоровья. В первую очередь это те пациенты, кто страдает гиперхолестеринемией, гипертонической болезнью, ИБС, цереброваскулярными болезнями, ишемической болезнью сердца, другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом 2-го типа, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой.

Полезные телефоны

Также к страховым представителям можно обратиться самостоятельно по всем вопросам, связанным с прохождением диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, оказанием медицинской помощи, по телефонам, указанным в полисе ОМС:

- Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» (3852) 55-67-67, 8-800-200-92-04 (круглосуточно, звонок бесплатный)

-филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае: (3852) 20-28-22, 8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный)

- или по телефону горячей линии Территориального фонда ОМС Алтайского края по бесплатному номеру 8-800-775-6585