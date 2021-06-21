Умер Александр Еременко: легендарному поэту было 70 лет

Наш земляк долгое время боролся с онкологией. Скриншот видео театра "Мастерская П. Фоменко"

21 июня умер Александр Еременко - талантливый поэт, уроженец Алтайского края. Он был метафористом из легендарного поколения, тех, которые еще в СССР начинали печатать свои стихи в самодельных сборниках, переплетенных и отпечатанных полутайком.

О смерти Еременко сообщила поэтесса и исполнительница авторских песен Вероника Долина на своей странице в facebook. По данным «Комсомолки», наш земляк долгое время боролся с онкологией. Вероятно, затяжная болезнь и стала причиной его кончины.

В Барнаул Александр приезжал редко, но когда однажды в девяностых читал свои стихи в «Шишковке», стульев в зале не хватило. Это была эпоха несрезанных городских тополей и восхищения смелой, ироничной поэзией.

«Я добрый, красивый, хороший,

И мудрый, почти как змея.

Я женщину в небо подбросил,

И женщина стала моя», - читал он, и начитанные девушки с восторгом рукоплескали автору стихов «Горизонтальная страна…», «Печатными буквами пишут доносы…» и «Сгорая, спирт похож на пионерку…».

- Эти стихи были опубликованы в апреле 1987 года в журнале «Юность» в рубрике «Испытательный стенд», - вспоминает поэт Владимир Токмаков. - Именно там я их впервые и прочитал в армейской библиотеке на острове Кунашир. Александр Ерёменко, Иван Жданов были кумирами моей поэтической молодости. В 1993-ом в Барнауле в серии литературного фонда «Август», вышел сборник стихов Ерёменко «На небеса взобравшийся старатель».

- Главный поэт для многих нынешних, фигура в современной поэзии номер один во многих смыслах, - считает алтайский писатель Михаил Гундарин, чью книгу недавно похвалил «русский Сэлинджер» Саша Соколов.

Александру Еременко было семьдесят лет. Поэт родился 25 октября 1950 года в деревне Гоношиха Алтайского края. Окончил среднюю школу в городе Заринске. Служил на флоте, работал на стройках Дальнего Востока, был моряком и кочегаром. В 1974 году поступил на заочное отделение Литературного института им. А. М. Горького, но не окончил его. В том же 1974-ом перебрался в Москву. В середине восьмидесятых он вместе с Алексеем Парщиковым и другим нашим земляком, поэтом Иваном Ждановым создал неформальную литературную группу «метафористов». В 2002-ом Ерёменко был удостоен премии имени Бориса Пастернака. В последние годы поэт редко публиковал новые тексты.

Самиздат 80-го года

За окошком свету мало,

белый снег валит-валит.

Возле Курского вокзала

домик маленький стоит.

За окошком свету нету.

Из-за шторок не идет.

Там печатают поэта —

шесть копеек разворот.

Сторож спит, культурно пьяный,

бригадир не настучит;

на машине иностранной

аккуратно счетчик сбит.

Без напряга, без подлянки

дело верное идет

на Ордынке, на Полянке,

возле Яузских ворот...

Эту книжку в ползарплаты

и нестрашную на вид

в коридорах Госиздата

вам никто не подарит.

Эта книжка ночью поздней,

как сказал один пиит,

под подушкой дышит грозно,

как крамольный динамит.

И за то, что много света

в этой книжке между строк,

два молоденьких поэта

получают первый срок.

Первый срок всегда короткий,

а добавочный — длинней,

там, где рыбой кормят четко,

но без вилок и ножей.

И пока их, как на мине,

далеко заволокло,

пританцовывать вело,

что-то сдвинулось над ними,

в небесах произошло.

За окошком света нету.

Прорубив его в стене,

запрещенного поэта

напечатали в стране.

Против лома нет приема,

и крамольный динамит

без особенного грома

прямо в камере стоит.

Два подельника ужасных,

два бандита — Бог ты мой! —

недолеченных, мосластых

по Шоссе Энтузиастов

возвращаются домой.

И кому все это надо,

и зачем весь этот бред,

не ответит ни Лубянка,

ни Ордынка, ни Полянка,

ни подземный Ленсовет,

как сказал

другой поэт.

* * *

«Печатными буквами пишут доносы»...

Закрою глаза и к утру успокоюсь,

что все-таки смог этот мальчик курносый

назад отразить громыхающий конус.

Сгоревшие в танках вдыхают цветы.

Владелец тарана глядит с этикеток.

По паркам культуры стада статуэток

куда-то бредут, раздвигая кусты.

О как я люблю этот гипсовый шок

и запрограммированное уродство,

где гладкого взгляда пустой лепесток

гвоздем проковырен для пущего сходства.

Люблю этих мыслей железобетон

и эту глобальную архитектуру,

которую можно лишь спьяну иль сдуру

принять за ракету или за трон.

В ней только животный болезненный страх

гнездится в гранитной химере размаха,

где словно титана распахнутый пах

дымится ущелье отвесного мрака.

... Наверное смог, если там, где делить

положено на два больничное слово,

я смог, отделяя одно от другого,

одно от другого совсем отделить.

Дай Бог нам здоровья до смерти дожить,

до старости длинной, до длинного слова,

легко ковыляя от слова до слова,

дай Бог нам здоровья до смерти дожить.

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