«День сибирского поля - 2021»: аграрии представят новые достижения

Сельское хозяйство в Алтайском крае – один из основных векторов, формирующих экономику Фото: Олег УКЛАДОВ

23-24 июня в Алтайском крае пройдет агропромышленный форум «День сибирского поля - 2021». В мероприятии примут участие 275 компаний, в том числе иностранные. Центральная тема форума в этом году – цифровизация сельского хозяйства. Только в первый день мероприятия состоится 13 круглых столов, семинаров, конференций разной направленности. Аграриев ждет насыщенная программа.

Выставка техники

Компании-участники представят технику для поля (и по традиции продемонстрируют ее на демонстрационном участке), в том числе и «умную» сельхозтехнику, оборудование и машины для животноводства, семена, средства защиты растений, удобрения, биопрепараты, консалтинговые услуги для сельхозтоваропроизводителей.

- Все с нетерпением ждут новинки сельского хозяйства. Так, например, одна их компаний представит на выставке экспонат, который точно войдет в историю форума – это самая большая в мире зерносушилка. Ее высота достигает почти 14,5 метра! – сообщают в Министерстве сельского хозяйства. – Эта отечественная зерносушилка превосходит зарубежные аналоги и подходит для зерновых, зернобобовых и масленичных культур. Иодель адаптирована для работы в морозы (до -30°) и позволит организовать целый завод по сушке зерна и семян.

Преимущества этой техники уже оценили в странах России и СНГ, где запустили в эксплуатацию более 500 зерносушилок «Алтай».

Техника Фото: Олег УКЛАДОВ

Достижения племенного животноводства

Особым вниманием на «Дне сибирского поля» всегда пользуется площадка для демонстрации достижений в области племенного животноводства Алтайского края. На ней уже по традиции пройдет выставка сельхозживотных, в которой будут участвовать 22 племенных хозяйства. Животноводческая площадка агрофорума превысит 2,5 тыс. квадратных метров, там будут индивидуальные клетки и специальный манеж.

– Гвоздем выставочной программы станет крупный рогатый скот четырех специализированных мясных пород, которых разводят в регионе. По двум породам состоится конкурс. Экспертная комиссия оценит скот герефордской породы из пяти хозяйств региона, а также три хозяйства представят на конкурсе казахскую белоголовую породу, – подчеркнули в министерстве сельского хозяйства региона.

Уникальное мероприятие

Сельское хозяйство в Алтайском крае – один из основных векторов, формирующих экономику. На его долю приходится 13,7% валового регионального продукта против 4% по России. В региональном реестре сельхозтоваропроизводителей зарегистрированы более 2,5 тысячи хозяйств разных форм собственности. Площадь пашни в регионе превышает 6,5 миллиона гектаров – это самый большой клин среди субъектов страны. По поголовью крупного рогатого скота и объемам производства молока Алтайский край в первой пятерке лидеров. На форуме «День сибирского поля - 2021» у гостей будет возможность обменяться опытом и обсудить последние достижения отрасли.

– По оценкам гостей мероприятия предыдущих лет, уникальность события в том, что на нем есть реальная возможность в комфортных условиях посмотреть одновременно практически все виды и образцы техники, сопутствующих товаров, услуг, позволяющие внедрять современные агротехнологии, – добавили в министерстве.

А в это время

Алтайский край сохраняет лидирующие позиции

Губернатор Виктор Томенко озвучил итоги работы сельского хозяйства региона за 2020 год

Напомним, прошлый год для сельского хозяйства Алтайского края выдался сложным – была засуха, вводили режим чрезвычайной ситуации. Однако, несмотря на все это, 2020 год позволил получить достойные результаты и сохранить позиции края как крупного аграрного региона России.

По валовому сбору овса и гречихи край сохранил лидирующие позиции, по производству яровой пшеницы, рапса и льна масличного занял второе место. Достаточно благоприятно складывалась и ценовая ситуация на рынках зерновых и масличных культур, что позволило нивелировать последствия засухи и обеспечить устойчивость финансового положения аграриев. По предварительной информации, 90% сельскохозяйственных организаций завершили год с прибылью.

Ранее губернатор Виктор Томенко представил итоги работы сельского хозяйства Алтайского края за 2020 год и текущую ситуацию в отрасли на заседании коллегии Минсельхоза России. Он отметил, что наш край сохраняет лидирующие позиции среди регионов России по производству муки, крупы, зерновых продуктов для завтрака, сыра и сухой сыворотки, занимает второе место по производству сливочного масла. А уровень самообеспечения региона зерном, молоком и мясом значительно превышает порог, установленный в Доктрине продовольственной безопасности России. Около 80% производимых продуктов питания вывозят за пределы региона.

– За последние три года экспорт продукции АПК увеличили почти в два раза, расширив географию поставок до 59 стран. По итогам прошлого года нам удалось перевыполнить план по объему экспорта продукции АПК почти на 37%, достигнув показателя порядка 350 миллионов долларов США. Наш стратегический приоритет – увеличить объемы поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, - подчеркнул глава региона.

Справка

Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» в Алтайском крае проводят с 2011 года ежегодно. В 2016 году в регионе состоялся «Всероссийский день поля».

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