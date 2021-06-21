Очередной коммунальный фонтан забил посреди улицы в Барнауле

Высота хлынувшего из-под земли фонтана составила несколько метров. Скриншот видео barnaul.insta

Сегодня, 21 июня, в Барнауле произошло повреждение трубопровода. Судя по кадрам видеороликов, снятых очевидцами, высота хлынувшего из-под земли фонтана составила несколько метров.

- В Барнауле проходят гидравлические испытания магистральной тепловой М-33. Трубопровод на этом участке не выдержал проверку высоким давлением, - прокомментировали в Сибирской генерирующей компании.

«Фонтан» забил в районе пересечения улиц Антона Петрова и Попова. На видео заметен пар, а значит, вода была горячей. Однако в компании успокоили, что температура воды в трубопроводах во время опрессовки не превышает +40 градусов. В настоящий момент выход воды локализовали. На месте работает аварийная бригада.

- Пользователи социальных сетей пишут, движение в районе повреждения было затруднено. Однако устранение дефекта на дорожную обстановку не повлияет, - подчеркнули в СГК.

Тем временем, горожане с юмором отреагировали на ситуацию:

- Раньше надо было рвануть, когда жара стоял, - пишет подписчик в паблике barnaul.insta.

- Прямо, как в Питере - город фонтанов, - добавил еще один комментатор.

Напомним, сезон «фонтанов» открылся в Барнауле еще в начале мая. Тогда струя воды высотой в несколько метров начала бить из-под земли возле городской больницы №12.

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В СГК пояснили, что порыв произошел в результате опрессовки (подробнее)